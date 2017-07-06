Для строительства дороги к новому ростовскому кладбищу выкупят 10 га земли

Напомним, новая дорога пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов и обеспечит подъезд к новому городскому кладбищу Ростова.

В этом году должны быть выкуплены земельные участки, находящихся в зоне прохождения дороги. В общей сложности под строительство предусмотрены 18,5 га, из них 10 га — объекты частной собственности, которые будут выкуплены.

Размер компенсационных выплат определяется по рыночной стоимости, отмечается в сообщении. Остальные земельные участки, находящиеся в муниципальной и федеральной собственности, передадут Ростовской области безвозмездно.

Завершить строительство автодороги планируется в октябре 2018 года, ее протяженность составит 4,9 км. Из областного бюджета на строительство объекта направят 294,5 млн рублей.

Добавим, что в мае этого года подрядная организация — ООО «Таганрогское ДСУ» — уже приступила к подготовительным работам по строительству дороги.