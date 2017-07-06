Для строительства дороги к новому ростовскому кладбищу выкупят 10 га земли
Для строительства соединительной автодороги от северного обхода Ростова до автодороги «г.
Для строительства соединительной автодороги от северного обхода Ростова до автодороги «г.
Напомним, новая дорога пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов и обеспечит подъезд к новому городскому кладбищу Ростова.
В этом году должны быть выкуплены земельные участки, находящихся в зоне прохождения дороги. В общей сложности под строительство предусмотрены 18,5 га, из них 10 га — объекты частной собственности, которые будут выкуплены.
Размер компенсационных выплат определяется по рыночной стоимости, отмечается в сообщении. Остальные земельные участки, находящиеся в муниципальной и федеральной собственности, передадут Ростовской области безвозмездно.
Завершить строительство автодороги планируется в октябре 2018 года, ее протяженность составит 4,9 км. Из областного бюджета на строительство объекта направят 294,5 млн рублей.
Добавим, что в мае этого года подрядная организация — ООО «Таганрогское ДСУ» — уже приступила к подготовительным работам по строительству дороги.