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10:19 (мск), источник: Городской репортер

Для строительства дороги к новому ростовскому кладбищу выкупят 10 га земли

Для строительства соединительной автодороги от северного обхода Ростова до автодороги «г. Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская — г. Новошахтинск» выкупят объекты частной собственности, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, новая дорога пройдет по территории Аксайского и Мясниковского районов и обеспечит подъезд к новому городскому кладбищу Ростова.

В этом году должны быть выкуплены земельные участки, находящихся в зоне прохождения дороги. В общей сложности под строительство предусмотрены 18,5 га, из них 10 га — объекты частной собственности, которые будут выкуплены.

Размер компенсационных выплат определяется по рыночной стоимости, отмечается в сообщении. Остальные земельные участки, находящиеся в муниципальной и федеральной собственности, передадут Ростовской области безвозмездно.

Завершить строительство автодороги планируется в октябре 2018 года, ее протяженность составит 4,9 км. Из областного бюджета на строительство объекта направят 294,5 млн рублей.

Добавим, что в мае этого года подрядная организация — ООО «Таганрогское ДСУ» — уже приступила к подготовительным работам по строительству дороги.

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