Розничный товарооборот стал расти в Новосибирской области

При этом продажа товаров на душу населения на территории Новосибирской области была одной из самых высоких среди регионов СФО.

Индекс оборота розничной торговли, по итогам 2016 года, в Новосибирской области составил 95,3%. Для сравнения, средний индекс оборота розничной торговли за этот же период по Сибирскому федеральному округу составил 95,5%, по Российской Федерации — 95,4%.

Это результат кризисных явлений в экономике страны в течение 2015−2016 года, которые оказали негативное влияние на развитие розничного товарооборота. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные Новосибирскстата.

Однако продажа товаров на душу населения на территории Новосибирской области была одной из самых высоких среди регионов Сибирского федерального округа. Так, по итогам 2016 года, средний показатель оборота розничной торговли на душу населения по Новосибирской области составил 162,4 тыс. рублей, по СФО — 144,7 тыс. рублей, по Российской Федерации — 193,1 тыс. рублей.

По данным Новосибирской таможни, внешнеторговый оборот за 5 месяцев 2017 года показал рост товарооборота на более чем на 15% и достиг $721,4 млн. В бюджет государства перечислено свыше 3,7 млрд руб. таможенных платежей, что на 100 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое полугодие 2017 года демонстрирует рост потребительского рынка региона. По данным Новосибирскстат, «в Новосибирской области темп роста оборота розничной торговли за первые пять месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 99,4%, в том числе в мае 2017 года по отношению к маю 2016 года — 104,7%. Индекс оборота розничной торговли в Российской Федерации за первые пять месяцев 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 99,2%, в мае 2017 года по отношению к маю 2016 года — 100,7%».

По оценке Новосибирскстата, положительная динамика оборота оптовой торговли может оказать влияние на дальнейший рост оборота розничной торговли в последующие периоды.

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, «положительная динамика оборота общественного питания на территории региона наблюдается с апреля 2016 года, что вызвано переформатированием работающих объектов общественного питания в демократичные рестораны и фастфуды. В первом полугодии открыты розничные магазины форматов гипермаркет, супермаркет и дискаунтер торговыми сетями “Лента”, Торговый Холдинг “Сибирский Гигант”, “Магнит”, “Компания Холидей”, “Пятерочка” и др.».