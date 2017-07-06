Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
10Волшебники, ведьмы и квиддич
09:20 (мск), источник: АиФ Омск

Мэрия Омска ищет подрядчиков на ремонт дворов

Работы запланированы на 186 объектах.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Омска ищет подрядчиков на ремонт дворов, сообщает пресс-служба мэрии.

Заказчиком выступает «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Выполнение работ предусмотрено на 186 объектах. Все они должны быть завершены не позднее 15 сентября. Подрядчики обязаны предоставить четырехлетнюю гарантию на выполненные работы.

Отметим, что в этом году из муниципального, регионального и федерального бюджетов на эти цели было выделено более 100 млн рублей. В департаменте городского хозяйства сообщают, что определение первоочередных объектов, подлежащих ремонту в этом году, было организовано с участием омичей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь