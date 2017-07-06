Мэрия Омска ищет подрядчиков на ремонт дворов, сообщает пресс-служба мэрии.

Заказчиком выступает «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Выполнение работ предусмотрено на 186 объектах. Все они должны быть завершены не позднее 15 сентября. Подрядчики обязаны предоставить четырехлетнюю гарантию на выполненные работы.

Отметим, что в этом году из муниципального, регионального и федерального бюджетов на эти цели было выделено более 100 млн рублей. В департаменте городского хозяйства сообщают, что определение первоочередных объектов, подлежащих ремонту в этом году, было организовано с участием омичей.