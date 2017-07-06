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09:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В шести городах Башкирии началось благоустройство дворов и общественных территорий

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В шести из 23 городов Башкортостана, участвующих в этом году в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», началось благоустройство дворовых и общественных территорий.

Среди них — Нефтекамск, Сибай, Белорецк, Дюртюли, Учалы и Янаул. В оставшихся муниципалитетах сейчас завершаются конкурсные процедуры и ведется подготовка к строительно-монтажным работам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало агентство «Башинформ», на объектах благоустройства устанавливаются камеры видеонаблюдения для контроля качества и сроков выполнения работ в онлайн-режиме. В некоторых городах такие камеры уже установлены и позволяют в режиме реального времени следить за ходом благоустройства своего двора или парка.

Кроме того, на всех дворовых и общественных территориях должны быть установлены информационные щиты с информацией об объекте, видах запланированных работ, их стоимости и контактами подрядных организаций.

Благодаря реализации этого проекта только в 2017 году планируется благоустроить в республике 354 дворовых территории с охватом 604 многоквартирных домов и 35 общественных территорий. Из них — 15 парков, пять скверов, три площади, шесть пешеходных зон, две территории общественного назначения, одна аллея, набережная, спортивная площадка и территория транспортной инфраструктуры.

С 2018 года участие в приоритетном проекте будут принимать все населенные пункты республики с численностью населения более тысячи человек.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворов включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень включает в себя оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок, устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Для просмотра изображений с видеокамер во дворах Уфа и Нефтекамска необходимо зайти на сайт maps.ufanet.ru выбрать на верхней панели город и отметить на карте категорию «Ремонт дворов».

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