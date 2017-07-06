В Башкирии подешевели продукты

По данным Башкортостанстата, больше всего упал в цене за неделю картофель — на 13,9 процента, в среднем по региону он стоит 39,17 рубля за килограмм.

На втором месте — куриные яйца, подешевевшие на 3,4 процента, — 42,04 рубля за десяток.

Замыкает тройку репчатый лук, за неделю ставший дешевле на 2,4 процента. Сейчас его средняя цена в республике — 37,96 рубля за килограмм.

В список продуктов, показавших недельное снижение цен, также попали вермишель, баранина, мука, молоко цельное пастеризованное, говядина, черный чай, мороженые и охлажденные куры, гречневая крупа, свинина, сахар, подсолнечное масло и пшено. Ценовое снижение за неделю составило 1,4−0,4 процента.

Неизменной за это время осталась цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 43,29 рубля за килограмм.

Незначительно подорожали — на 0,1−1,4 процента — сливочное масло, соль, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сыры, рис и свежая белокочанная капуста.

В тройку максимально подорожавших продуктов попали: цельное стерилизованное молоко — 59,69 рубля за литр (+1,9 процента), яблоки — 106,77 рубля за килограмм (+4 процента) и морковь — 47,74 рубля за килограмм (+9,3 процента).