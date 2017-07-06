Компанию «Мекран» заподозрили в уклонении от налогов

Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в отношении директора ООО «Компания Мекран». В декларации за четвертый квартал 2014 года руководитель предприятия не указала аванс в 217 млн рублей, который получила от ОАО «Гостиничная компания». С этой суммы предприятие должно было перечислить в бюджет налог в размере 33 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Руководителя предприятия ждет наказание — до 6 лет лишения свободы или крупный штраф.