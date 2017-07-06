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10:48 (мск), источник: Newslab.ru

Компанию «Мекран» заподозрили в уклонении от налогов

Компания «Мекран» «спрятала» 217 млн рублей, чтобы не платить налоги, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Источник: Reuters

Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в отношении директора ООО «Компания Мекран». В декларации за четвертый квартал 2014 года руководитель предприятия не указала аванс в 217 млн рублей, который получила от ОАО «Гостиничная компания». С этой суммы предприятие должно было перечислить в бюджет налог в размере 33 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Руководителя предприятия ждет наказание — до 6 лет лишения свободы или крупный штраф.

Напомним, в 2015 году компанию «Мекран» потребовали признать банкротом из-за крупного долга. Арбитражный суд удовлетворил требования в ноябре прошлого года, а с декабря компания находится в стадии ликвидации.

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