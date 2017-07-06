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09:28 (мск), источник: dostup1.ru

Район Теплотеха в Челябинске останется без света

Энергетики «Челябэнерго» предупреждают о плановом отключении электроэнергии в части Калининского района.

Источник: Reuters

«Челябэнерго» предупреждает о плановом отключении электроэнергии в части Калининского района — без света на 10 часов останется район Теплотеха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ограничения связаны с проведением работ на электросетевом оборудовании филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго».

«Частичное ограничение электроснабжения планируется в периметре улиц Кожзаводская — Болейко — Братьев Кашириных — Краснознаменная (район Теплотехнического института) с 11 часов вечера субботы, 8 июля, до девяти утра 9-го», — уточнили в компании.

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