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09:37 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске пять тысяч безработных обучат новым профессиям

Кадровый дефицит заставляет предприятия обращать внимание на безработных, прошедших профессиональное обучение в центрах занятости. Работодатели охотно трудоустраивают соискателей, на подготовку которых не надо тратить собственные деньги, и даже специально участвуют в сдаче квалификационных экзаменов, чтобы успеть выбрать лучших. В рейтинге самых востребованных профессий — квалифицированные рабочие.

С начала года переобучение прошло более трех тысяч омских безработных, и 95 процентов их них гарантированно будут трудоустроены. Между тем люди приходят на биржу труда по разным причинам. У одних есть диплом и опыт работы, у других — только аттестат, кто-то хочет вернуться в строй после длительного перерыва, кто-то — все поменять. А кто-то вообще не понимает, что ему надо. Задача специалистов — учитывая потребности рынка, помочь безработным определиться с выбором, пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации. За обучение заплатит региональная казна, кроме того полагается государственная стипендия в размере, не превышающем МРОТ (7,5 тысячи рублей). Безработный должен не пропускать лекции и практические занятия, сдать экзамен и не разочаровать работодателя.

— Время обучения, в зависимости от выбранной специальности, может длиться от двух недель до восьми месяцев, — сообщила корреспонденту «РГ» начальник отдела профориентации и профподготовки безработных граждан Государственной службы занятости Ольга Артемьева. — В Омске есть возможность получить качественные знания по любому направлению деятельности. Контрактно-конкурсная система позволяет проводить обучение разным, в том числе иногородним, учреждениям профессионального образования, и экономить государственные деньги. Подготовка одного специалиста обходится государству в среднем в 8,9 тысячи рублей.

Сегодня предприятиям региона нужны инженеры, а самыми востребованными на рынке труда остаются рабочие, особенно операторы станков с числовым программным управлением и фрезеровщики. Сельскому хозяйству требуются механизаторы, газоэлектросварщики, трактористы, комбайнеры, операторы котельной, электрики и электромонтеры. Торговле и сфере услуг — продавцы со знанием кассового аппарата и бухгалтерских программ, кладовщики, товароведы, парикмахеры-универсалы.

В этом году запланировано обучить новым специальностям не менее пяти тысяч безработных. Возможность сесть за парту или компьютер (если речь идет об удаленных территориях) могут также пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые матери, для которых разработаны гибкие образовательные программы.

Еще одно направление — трудоустройство прибывающих в регион соотечественников. Все они после подготовки или переподготовки гарантированно будут трудоустроены.

— Труд прибывающих в регион граждан очень востребован, — поясняет Ольга Артемьева. — Предприятиям требуются квалифицированные кадры — метрологи, инженеры-строители, конструкторы, программисты. Из безработных такой персонал подобрать сложно, а вот из тех же дипломированных соотечественников — вполне.

Тем временем.

В Омске упраздняют центры занятости в городских округах — вместо трех будет действовать один. Объединение произойдет и в районах Омской области. В региональном правительстве утверждают, что качество предоставления госуслуг от этого не пострадает.

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