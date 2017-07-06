На «Иннопроме» покажут «умный дом», полностью построенный свердловскими предприятиями

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«В Свердловской области в малом бизнесе занята треть экономически активного населения, так что его вклад в структуру экономики значителен. Идея нашей экспозиции на “Иннопроме” — показать роль малого бизнеса в повседневной жизни каждого человека. Строительные материалы, мебель, светильники, предметы декора, сантехника, программное обеспечение для управления “умным домом” — всё это производится и разрабатывается у нас в области. И мы надеемся, что результатом нашего проекта станет повышенное внимание со стороны власти и крупных корпораций к местному производителю и увеличение объемов закупок у малого бизнеса», — рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Дом-экспозиция будет разделен на пять зон — спальню, детскую, кухню, мастерскую и ванную. На втором этаже разместятся компании, которые также активно задействованы в домостроении и производят приборы учета, системы охраны, энергооборудование и другую продукцию.