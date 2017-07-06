Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Редкая болезнь заставила британца вести жизнь вампира
Криштиану Роналду показал всех своих детей
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
21Открытие Московского международного кинофестиваля
09:45 (мск), источник: Nakanune.ru

На «Иннопроме» покажут «умный дом», полностью построенный свердловскими предприятиями

Гостям стенда Свердловской области на «Иннопроме» покажут «умный дом», полностью построенный предприятиями региона. Участие в создании «умного дома» приняли около 50 малых предприятий Свердловской области. Проект представит Фонд поддержки предпринимательства.

Источник: Nakanune.ru

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

«В Свердловской области в малом бизнесе занята треть экономически активного населения, так что его вклад в структуру экономики значителен. Идея нашей экспозиции на “Иннопроме” — показать роль малого бизнеса в повседневной жизни каждого человека. Строительные материалы, мебель, светильники, предметы декора, сантехника, программное обеспечение для управления “умным домом” — всё это производится и разрабатывается у нас в области. И мы надеемся, что результатом нашего проекта станет повышенное внимание со стороны власти и крупных корпораций к местному производителю и увеличение объемов закупок у малого бизнеса», — рассказал директор Фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Дом-экспозиция будет разделен на пять зон — спальню, детскую, кухню, мастерскую и ванную. На втором этаже разместятся компании, которые также активно задействованы в домостроении и производят приборы учета, системы охраны, энергооборудование и другую продукцию.

Посетителей выставки будут угощать иван-чаем и печеньем — продукцией малого бизнеса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сибирские СМИ назвали Носова следующим главой Кузбасса: "Уже начал знакомиться с делами"
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь