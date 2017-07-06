Qatar Airways заявила о снятии запрета США на провоз электроники

Как говорится в заявлении авиакомпании, теперь разрешено проносить электронику на борт на всех рейсах в США из Дохи, так как катарский аэропорт Hamad International Airport выполнил все новые требования США по безопасности.

Ранее о снятии этого запрета заявили эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates.

Запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был введен американскими властями в конце марта. Он был применен к восьми странам Ближнего Востока и Северной Африки.