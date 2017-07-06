Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
В России запускают новую жилищную программу
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
12Щиты Венесуэлы
8ДТП в Баварии
10:42 (мск), источник: Newslab.ru

Краевые чиновники пустили дополнительное образование на самотек

Чиновники министерств образования и спорта Красноярского края не контролируют работу в сфере дополнительного образования. К такому выводу пришли специалисты краевой Счетной палаты по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на эти нужды.

Источник: Reuters

«В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что ответственные краевые ведомства не располагают информацией ни о численности занимающихся в краевых учреждениях дополнительного образования детей, ни об объемах средств, получаемых этими организациями», — рассказывает аудитор Счетной палаты Лариса Титова.

Плюс к этому, без внимания министерств пребывает имущество этих структур и отсутствует контроль за их деятельностью. Как результат: массовые нарушения закона, выявленные аудиторами при проверке материально-технической базы. К тому же, в крае не реализуются запланированные мероприятия по повышению эффективности и качества предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

Меж тем, в 15 государственных и 337 муниципальных организациях дополнительного образования Красноярского края обучается более 385 тысяч детей.

В Министерстве образования не стали комментировать выводы Счетной палаты, заявив, что учет расходования бюджетных средств в их ведомстве ведется на самом высоком уровне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Роспотребнадзор: красноярцев заставляют брать кредиты на «чудо-кастрюли»
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь