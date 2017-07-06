Краевые чиновники пустили дополнительное образование на самотек

«В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что ответственные краевые ведомства не располагают информацией ни о численности занимающихся в краевых учреждениях дополнительного образования детей, ни об объемах средств, получаемых этими организациями», — рассказывает аудитор Счетной палаты Лариса Титова.

Плюс к этому, без внимания министерств пребывает имущество этих структур и отсутствует контроль за их деятельностью. Как результат: массовые нарушения закона, выявленные аудиторами при проверке материально-технической базы. К тому же, в крае не реализуются запланированные мероприятия по повышению эффективности и качества предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

Меж тем, в 15 государственных и 337 муниципальных организациях дополнительного образования Красноярского края обучается более 385 тысяч детей.

В Министерстве образования не стали комментировать выводы Счетной палаты, заявив, что учет расходования бюджетных средств в их ведомстве ведется на самом высоком уровне.