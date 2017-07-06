В Иркутской области растет количество туристов из Китая
В Иркутскую область туристы из Китая стали приезжать чаще.
В Иркутскую область туристы из Китая стали приезжать чаще.
Причина этого — возможность въезжать на территорию РФ в безвизовом порядке, сообщила 6 июля 2017 года заместитель начальника отдела
Как рассказала Екатерина Лазарчук, в основном пребывание китайцев в Приангарье ограничивается
Кроме туристов из Китая активно в Иркутскую область в 2017 году приезжают граждане Республики Корея — 4 тыс. человек, Германии — 2 тыс., Германии — 2 тыс., США — 700 туристов, Монголии — 500, Японии — 500, Великобритании — 400 человек. Всего Иркутскую область за полгода посетили 39 тыс. туристов
За последние пять лет в Иркутской области количество иностранных туристов увеличилось на 30%, рассказала Екатерина Лазарчук. В 2015 году количество побывавших в Иркутской области иностранцев составило более 20,5 тыс. человек, в 2016 году — более 39,5 тыс. человек. Наиболее часто они посещают территории, в которых идет активное развитие туризма, — Иркутск, Ольхонский и Слюдянский районы.