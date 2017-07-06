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10:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области растет количество туристов из Китая

В Иркутскую область туристы из Китая стали приезжать чаще.

Источник: AP 2017

Причина этого — возможность въезжать на территорию РФ в безвизовом порядке, сообщила 6 июля 2017 года заместитель начальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Иркутской области Екатерина Лазарчук. Только за шесть месяцев 2017 года в Иркутскую область въехало 23,5 тыс. туристов из Китая, а за весь прошлый год — более 26 тыс. человек, что тогда составило 66% от общего количества туристов в Иркутской области. Всего Россию в 2016 году посетили около 920 тыс. туристов из Китая, на Сибирь пришлось 17% от их общего количества.

Как рассказала Екатерина Лазарчук, в основном пребывание китайцев в Приангарье ограничивается тремя-пятью днями. Примерный возраст туриста в 50% — 20−40 лет, в 30% — 40−50 лет. Чаще всего в Иркутскую область приезжают женщины — 50%, в 40% случаев — мужчины и в 10% — дети.

Кроме туристов из Китая активно в Иркутскую область в 2017 году приезжают граждане Республики Корея — 4 тыс. человек, Германии — 2 тыс., Германии — 2 тыс., США — 700 туристов, Монголии — 500, Японии — 500, Великобритании — 400 человек. Всего Иркутскую область за полгода посетили 39 тыс. туристов из-за рубежа. В Сибирском федеральном округе Иркутская область занимает лидирующую позицию по количеству туристов из иностранных государств.

За последние пять лет в Иркутской области количество иностранных туристов увеличилось на 30%, рассказала Екатерина Лазарчук. В 2015 году количество побывавших в Иркутской области иностранцев составило более 20,5 тыс. человек, в 2016 году — более 39,5 тыс. человек. Наиболее часто они посещают территории, в которых идет активное развитие туризма, — Иркутск, Ольхонский и Слюдянский районы.

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