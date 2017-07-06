В Ростовской области по федеральной программе благоустроят 152 двора и 7 общественных пространств

«Уже завершено обсуждение проектов дворовых территорий и общественных пространств, разработаны эскизные проекты, до конца июля-начала августа сметная документация будет готова, начнутся все конкурсные процедуры. К работам планируется приступить в августе-сентябре», — рассказал Андрей Майер.

Первые благоустроенные дворы будут готовы к началу ноября. По его словам, дополнительно в программу также включен ростовский парк имени Собино, на его благоустройство направят 126 млн рублей.

Напомним, в этом году в программу «Формирование комфортной городской среды» попали 6 муниципальных образований региона — Ростов, Азов, Таганрог, Донецк, Зверево, Гуково.

Как отметил Андрей Майер, самый большой двор, который благоустроят в этом году, — территория площадью 1,2 га, на эти цели будет направлено 37 млн рублей. Всего по этой программе Ростовской области из федерального бюджета в 2017 году выделено 868,5 млн рублей, из регионального бюджета дополнительно направят более 338 млн рублей.