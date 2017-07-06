Reuters: газовые турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций

Источник: Reuters

В Крым были поставлены газовые турбины Siemens, написало агентство Reuters. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает агентство, это произошло несмотря на санкции Евросоюза, которые запрещают европейским компаниям поставлять в Крым энергетические оборудование. Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост утверждает, что компания соблюдает санкционный режим и не поставляла никаких турбин на полуостров, перешедший от Украины под юрисдикцию России в 2014 году. Евросоюз ввел санкции против России за присоединение Крыма, расценив действия Москвы как аннексию.

России нужны 4 турбины для двух новых строящихся крымских электростанций, однако их поставка была отложена на год из-за опасения нарушить санкции Евросоюза.

По данным агентства, две из четырех турбин для ТЭС были доставлены в Севастополь морским путем и выгружены в городском порту. Речь идет о газовых турбинах «SGT5−2000E» мощностью по 235 МВт каждый, которые производятся только компанией Siemens и ее дочерними фирмами. Турбины доставили в обход

Читайте также WSJ узнала о недовольстве ExxonMobil и Chevron санкциями против Москвы

Как утверждают источники, доставленные в Севастополь турбины прибыли из Тамани (Краснодарский край России). В марте Siemens сообщил, что российское совместное предприятие «Gas Turbine Technologies», в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции. На полуострове идет строительство двух теплоэлектростанций — в Севастополе и Симферополе. В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС произойдет в начале 2018 года. Первую очередь электростанций планировалось ввести в эксплуатацию к сентябрю 2017 года, а вторую — в марте 2018 года. Но в конце 2016 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил, что подрядчик не успевает ввести в срок первые блоки ТЭС, есть трудности с поставкой турбин. Чемезов также говорил, что Россия готовится заключить контракт с Ираном на поставку генерирующего оборудования для двух ТЭС.

Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Ираном. И рассчитываем, что к концу года, если американцы и европейцы не придумают какие-либо новые санкции, мы эти турбины установим. Сергей Чемезов

Мощностей хватает, но нужно больше Российские власти ранее также признавали наличие проблемы с оборудованием для станций от компании Siemens. Идет поиск вариантов закупки оборудования, уточнял Новак. При этом власти утверждают, что Крымский полуостров обладает достаточными мощностями, чтобы покрыть в полном объеме потребности потребителей электроэнергии в Крыму.

Читайте также Совет ЕС по иностранным делам продлил на год антироссийские санкции

«В целом по балансу мощностей достаточно, чтобы обеспечить в полном объеме энергоснабжение потребителей Крыма — Республики Крым и Севастополя», — утверждал Новак. Собственная тепловая генерация в Крыму составляет 160 МВт, солнечно-ветровая — 270−300 МВт. Кроме того, Крым получает 800 МВт перетоков по энергомосту. Наконец, в Крым были перебазированы мобильные газотурбинные установки мощностью 300 МВт и около 1500 дизель-генераторных установок мощностью также на 300 МВт. Суммарно это покрывает потребности крымчан. Даже в период пиковых нагрузок потребители были обеспечены в полном объеме поставками электроэнергии, утверждал ранее министр Новак. Судебных прецедентов нет По мнению Reuters, в связи с поставками турбин компанию могут обвинить в непрямом нарушении санкционного режима и в том, что она не предприняла нужных шагов, чтобы предотвратить переброску продукции на полуостров.

Однако юристы, опрошенные агентством, считают, что не существует судебных прецедентов, опираясь на которые можно было бы привлечь Siemens к ответственности.