Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
От чего вас спасет спиннер
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Щиты Венесуэлы
10:36 (мск), источник: Газета.Ру

Reuters: газовые турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций

Крым получил газовые турбины производства Siemens в обход санкций Евросоюза. Немецкую компанию могут обвинить в непрямом нарушении санкционного режима. Представители Siemens настаивают, что соблюдают санкционный режим. Доказать вину компании будет сложно, поскольку прецедентов нет.

Источник: Reuters

В Крым были поставлены газовые турбины Siemens, написало агентство Reuters. Об этом изданию сообщили источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает агентство, это произошло несмотря на санкции Евросоюза, которые запрещают европейским компаниям поставлять в Крым энергетические оборудование.

Представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост утверждает, что компания соблюдает санкционный режим и не поставляла никаких турбин на полуостров, перешедший от Украины под юрисдикцию России в 2014 году. Евросоюз ввел санкции против России за присоединение Крыма, расценив действия Москвы как аннексию.

России нужны 4 турбины для двух новых строящихся крымских электростанций, однако их поставка была отложена на год из-за опасения нарушить санкции Евросоюза.

По данным агентства, две из четырех турбин для ТЭС были доставлены в Севастополь морским путем и выгружены в городском порту. Речь идет о газовых турбинах «SGT5−2000E» мощностью по 235 МВт каждый, которые производятся только компанией Siemens и ее дочерними фирмами.

Турбины доставили в обход

Читайте также
WSJ узнала о недовольстве ExxonMobil и Chevron санкциями против Москвы

Как утверждают источники, доставленные в Севастополь турбины прибыли из Тамани (Краснодарский край России). В марте Siemens сообщил, что российское совместное предприятие «Gas Turbine Technologies», в котором компания имеет мажоритарную долю, изготовило и поставило турбины в Тамань для использования на строящейся в городе электростанции.

На полуострове идет строительство двух теплоэлектростанций — в Севастополе и Симферополе. В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что запуск первых блоков Симферопольской и Севастопольской ТЭС произойдет в начале 2018 года.

Первую очередь электростанций планировалось ввести в эксплуатацию к сентябрю 2017 года, а вторую — в марте 2018 года.

Но в конце 2016 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил, что подрядчик не успевает ввести в срок первые блоки ТЭС, есть трудности с поставкой турбин.

Чемезов также говорил, что Россия готовится заключить контракт с Ираном на поставку генерирующего оборудования для двух ТЭС.

Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Ираном. И рассчитываем, что к концу года, если американцы и европейцы не придумают какие-либо новые санкции, мы эти турбины установим.
Сергей Чемезов

Мощностей хватает, но нужно больше

Российские власти ранее также признавали наличие проблемы с оборудованием для станций от компании Siemens. Идет поиск вариантов закупки оборудования, уточнял Новак. При этом власти утверждают, что Крымский полуостров обладает достаточными мощностями, чтобы покрыть в полном объеме потребности потребителей электроэнергии в Крыму.

Читайте также
Совет ЕС по иностранным делам продлил на год антироссийские санкции

«В целом по балансу мощностей достаточно, чтобы обеспечить в полном объеме энергоснабжение потребителей Крыма — Республики Крым и Севастополя», — утверждал Новак.

Собственная тепловая генерация в Крыму составляет 160 МВт, солнечно-ветровая — 270−300 МВт. Кроме того, Крым получает 800 МВт перетоков по энергомосту.

Наконец, в Крым были перебазированы мобильные газотурбинные установки мощностью 300 МВт и около 1500 дизель-генераторных установок мощностью также на 300 МВт.

Суммарно это покрывает потребности крымчан. Даже в период пиковых нагрузок потребители были обеспечены в полном объеме поставками электроэнергии, утверждал ранее министр Новак.

Судебных прецедентов нет

По мнению Reuters, в связи с поставками турбин компанию могут обвинить в непрямом нарушении санкционного режима и в том, что она не предприняла нужных шагов, чтобы предотвратить переброску продукции на полуостров.

Однако юристы, опрошенные агентством, считают, что не существует судебных прецедентов, опираясь на которые можно было бы привлечь Siemens к ответственности.

В Минэнерго России информацию Reuters комментировать не стали, перенаправив вопросы в госкомпанию «Технопромэкспорт». Там, в свою очередь, от комментариев отказались. Министерство энергетики Германии также не смогло ответить на запросы агентства.

В январе 2017 года был зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии в Крыму и Севастополе — 1427 МВт. В осенне-зимний период 2016—2017 годов в Крыму дефицит мощности в пиковые моменты потребления достигал 200 МВт.

Комментарии
5
Marianna Novikova
Увы, при всём моём беспристрастном отношении к обеим странам.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ольга Арутюнян
Ну что же, это цена за веру в мировую кооперацию. А стран, которые могли бы производить всё и вся, в природе пока не существует. Даже в великой Америке ездят немецкие и японские автомобили, а своя автоотрасль хиреет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Marianna Novikova
А США диктуют правила игры даже на нашем материке.
А Россия наживает врагов соседей, теряет партнеров и подстраивается под санкции.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
Правительство изменило порядок прохождения альтернативной службы
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь