В 2018-м в Приморье появится новый морской терминал

Резидент Свободного порта Владивосток планирует к концу 2018 года завершить в бухте Перевозная в Приморье строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в Японию, Южную Корею и Китай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития Об этом во время II Восточного нефтегазового форума во Владивостоке заявил гендиректор ООО Евгений Панин:

«Сейчас мы занимаемся проектированием. Проект сегодня находится, так скажем, близко к рабочей документации. Я надеюсь, что к концу этого года — в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. В следующем году мы планируем вести строительство. Запуск — в конце 2018 года или начало 2019 года. Все зависит от поставок оборудования», — сказал он.

Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. В качестве поставщиков рассматриваются предприятия «Сибура» и «Роснефти». Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта.