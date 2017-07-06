В Сочи меняется стоимость проезда в пригородной «Ласточке»

Тариф на проезд по этим направлениям от станции Адлер снижен с 65 рублей до 46,76 рублей за одну зону. От станции Адлер в сторону Сочи тариф на проезд остается прежним. Об изменении тарифа на участках Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский курорт, Адлер — Аэропорт Сочи, Имеретинский курорт — Роза Хутор сообщает ОАО «Кубань Экспресс-Пригород».

Тариф на проезд в пригородном электропоезде «Ласточка» изменен в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края, сообщает «Макс портал».