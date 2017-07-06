«Мечта» на продажу: в Сочи остановили строительство двух жилых комплексов

Там на участке под ИЖС (находится в собственности Лилии Чхеидзе), где было разрешено строительство трехэтажного дома, собственник начал возводить четвертый этаж, сообщили в мэрии.

Суд принял обеспечительные меры, наложив арест на дом и участок, запретив там находиться и вести строительные работы, а также подключать объект к инженерным коммуникациям.

Как выяснили представители муниципалитета, в интернете распространяется реклама о продаже квартир в указанном доме: ЖК «Мечта» и ЖК «Мечта-2».

Напомним, что мэрия Сочи составила список жилых комплексов, где продолжают продавать квартиры во время судебных разбирательств.