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10:55 (мск), источник: Вести Сочи

«Мечта» на продажу: в Сочи остановили строительство двух жилых комплексов

Администрация Сочи обратилась в Адлерский районный суд с иском о сносе самовольно возведенной постройки, расположенной на улице Каспийской.

Там на участке под ИЖС (находится в собственности Лилии Чхеидзе), где было разрешено строительство трехэтажного дома, собственник начал возводить четвертый этаж, сообщили в мэрии.

Суд принял обеспечительные меры, наложив арест на дом и участок, запретив там находиться и вести строительные работы, а также подключать объект к инженерным коммуникациям.

Как выяснили представители муниципалитета, в интернете распространяется реклама о продаже квартир в указанном доме: ЖК «Мечта» и ЖК «Мечта-2».

Напомним, что мэрия Сочи составила список жилых комплексов, где продолжают продавать квартиры во время судебных разбирательств.

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