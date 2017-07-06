Ключевые для Перми магистрали реконструируют

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников осмотрел ход работ по реконструкции ключевых дорог, соединяющих Пермь с соседними территориями.

Осмотр реконструкции места пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали прошел совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым.

Здесь работы проводятся в рамках соглашений, заключенных между краевыми, городскими властями и компанией «РЖД». Реконструкция рассчитана на два года. Сложность в том, что движение по железнодорожным путям останавливать нельзя, поэтому работы разбили на два этапа. В конце декабря 2016 года краевыми властями было заключено соглашение с РЖД на реализацию первого этапа реконструкции: строительство нового путепровода с переносом существующих железнодорожных путей. Новый путепровод для Транссиба появится рядом с существующим. РЖД построит новое сооружение с четырьмя пролетами, два центральных пролета будут сразу же задействованы после введения его в эксплуатацию под строительство четырехполосной дороги. Два других пролета — резервная территория, которая имеет различные варианты использования: как технологические проезды, так и в качестве выделенных полос для общественного транспорта. Этот резерв — задел на будущее, когда интенсивность движения транспорта вырастет.