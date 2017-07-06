Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:35 (мск), источник: Новости Перми

Ключевые для Перми магистрали реконструируют

Въезд в город со стороны улицы Героев Хасана будет закончен в следующем году, Восточный обход 18−23 км — уже нынешней осенью.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников осмотрел ход работ по реконструкции ключевых дорог, соединяющих Пермь с соседними территориями.

Осмотр реконструкции места пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали прошел совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым.

Здесь работы проводятся в рамках соглашений, заключенных между краевыми, городскими властями и компанией «РЖД». Реконструкция рассчитана на два года. Сложность в том, что движение по железнодорожным путям останавливать нельзя, поэтому работы разбили на два этапа. В конце декабря 2016 года краевыми властями было заключено соглашение с РЖД на реализацию первого этапа реконструкции: строительство нового путепровода с переносом существующих железнодорожных путей. Новый путепровод для Транссиба появится рядом с существующим. РЖД построит новое сооружение с четырьмя пролетами, два центральных пролета будут сразу же задействованы после введения его в эксплуатацию под строительство четырехполосной дороги. Два других пролета — резервная территория, которая имеет различные варианты использования: как технологические проезды, так и в качестве выделенных полос для общественного транспорта. Этот резерв — задел на будущее, когда интенсивность движения транспорта вырастет.

Также Максим Решетников осмотрел работы на Восточном обходе Перми, которые ведет подрядная организация «СКФ АТМ». Протяженность ремонтируемого участка — 5,285 км. Сейчас от общего объема работ выполнено 60%. Основные работы по строительству второй очереди Восточного обхода Перми будут закончены в сентябре 2017 года. Сейчас строится завершающий участок дороги длиной 5 км и двухуровневая развязка на пересечении с дорогой Пермь-Жебреи. На строительство этого участка Восточного обхода выделено 724,1 млн рублей бюджетных средств. На объекте проводится укладка асфальта, установка разделительного барьерного ограждения, переустройство водовода, укрепление откосов земляного полотна, устройство быстротоков. Работы планируется завершить до 30 сентября 2017 года.

«Сегодня посмотрели въезд в город со стороны улицы Героев Хасана — он будет закончен в следующем году, Восточный обход 18−23 км — закончат уже в 2017 году. Приступили к проектированию улицы Строителей, в этом году начнем реконструкцию улицы Революции. ¾ затрат возьмет на себя краевой бюджет, ¼ — городской. Эти стройки важны не только для города, но и для всего края», — отметил в заключение осмотра Максим Решетников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пермскую сетевую компанию возглавил Максим Рябенко
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович в суде намерен доказать факт госпереворота на Украине
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
В Турции задержана глава представительства Amnesty International
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь