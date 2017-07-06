Ключевые для Перми магистрали реконструируют
Въезд в город со стороны улицы Героев Хасана будет закончен в следующем году, Восточный обход 18−23 км — уже нынешней осенью.
Въезд в город со стороны улицы Героев Хасана будет закончен в следующем году, Восточный обход 18−23 км — уже нынешней осенью.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников осмотрел ход работ по реконструкции ключевых дорог, соединяющих Пермь с соседними территориями.
Осмотр реконструкции места пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали прошел совместно с главой Перми Дмитрием Самойловым.
Здесь работы проводятся в рамках соглашений, заключенных между краевыми, городскими властями и компанией «РЖД». Реконструкция рассчитана на два года. Сложность в том, что движение по железнодорожным путям останавливать нельзя, поэтому работы разбили на два этапа. В конце декабря 2016 года краевыми властями было заключено соглашение с РЖД на реализацию первого этапа реконструкции: строительство нового путепровода с переносом существующих железнодорожных путей. Новый путепровод для Транссиба появится рядом с существующим. РЖД построит новое сооружение с четырьмя пролетами, два центральных пролета будут сразу же задействованы после введения его в эксплуатацию под строительство четырехполосной дороги. Два других пролета — резервная территория, которая имеет различные варианты использования: как технологические проезды, так и в качестве выделенных полос для общественного транспорта. Этот резерв — задел на будущее, когда интенсивность движения транспорта вырастет.
Также Максим Решетников осмотрел работы на Восточном обходе Перми, которые ведет подрядная организация «СКФ АТМ». Протяженность ремонтируемого участка — 5,285 км. Сейчас от общего объема работ выполнено 60%. Основные работы по строительству второй очереди Восточного обхода Перми будут закончены в сентябре 2017 года. Сейчас строится завершающий участок дороги длиной 5 км и двухуровневая развязка на пересечении с дорогой
«Сегодня посмотрели въезд в город со стороны улицы Героев Хасана — он будет закончен в следующем году, Восточный обход 18−23 км — закончат уже в 2017 году. Приступили к проектированию улицы Строителей, в этом году начнем реконструкцию улицы Революции. ¾ затрат возьмет на себя краевой бюджет, ¼ — городской. Эти стройки важны не только для города, но и для всего края», — отметил в заключение осмотра Максим Решетников.