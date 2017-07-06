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10:52 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Теперь официально: мэрия Екатеринбурга отменяет 112 маршрутов

«Под нож» пустят все виды общественного транспорта.

Администрация Екатеринбурга утвердила уточненный список отменяемых маршрутов общественного транспорта с датами их упразднения. Как передает 6 июля корреспондент «АиФ-Урал», около десятка автобусов исчезнут уже в этом году, основные же изменения намечены на 2019 год.

Судя по документам, «под нож» отправится 112 маршрутов. Сильнее всего нововведения коснутся автобусов — их станет меньше на 86. Еще 18 маршрутов исчезнут у трамваев, и 8 — у троллейбусов. Все эти изменения связаны с реформой общественного транспорта, которую планировалось провести в этом году, но после волны возмущений со стороны горожан было решено перенести на несколько лет.

По заверениям чиновников, отмененные маршруты будут заменены более короткими, а неудобства от необходимости в любую погоду пересаживаться с одного вида транспорта на другой, якобы, компенсируются более высокой скоростью доставки пассажиров до места назначения.

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