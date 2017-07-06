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11:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников и Самойлов осмотрели реконструкцию южного въезда в Пермь

ПЕРМЬ, 6 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрием Самойловым осмотрели работы по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали, сообщает пресс-служба губернатора.

Работы идут в рамках соглашений, заключенных между краевыми, городскими властями и «РЖД». Реконструкция будет вестись два года.

Напомним, строительство новой транспортной развязки ликвидирует одно из самых сложных мест в транспортной системе Перми и обеспечит безопасное движение автомобилей и поездов. Сложность участка в том, что движение по железнодорожным путям останавливать нельзя. Из-за этого реконструкцию разбили на два этапа.

Первый этап включит в себя строительство нового путепровода с переносом существующих железнодорожных путей. Новый путепровод для Транссиба появится рядом с существующим.

РЖД построит новое сооружение с четырьмя пролетами, два центральных пролета будут сразу же задействованы после введения его в эксплуатацию под строительство 4-полосной дороги. Два других пролета — резервная территория, которая имеет различные варианты использования: как технологические проезды, так и в качестве выделенных полос для общественного транспорта. Это задел на будущее, когда интенсивность движения вырастет.

«Сейчас подрядчик в полную силу ведет реконструкцию участка трассы Пермь-Екатеринбург, городская администрация в свою очередь подключилась к объекту на территории Перми. Благодаря мощной финансовой помощи из краевого дорожного фонда у нас появляется возможность выделять средства на другие важные городские объекты», — отметил Дмитрий Самойлов.

«В этом году в Пермском крае — интенсивная программа текущего, капитального ремонта и строительства дорог. На следующий год в краевой бюджет закладывается финансирование в том же объеме, который был в этом году — более 3 млрд рублей, плюс из федерального бюджета также будет выделено порядка 1 млрд рублей, всего более 4 млрд рублей. Сегодня посмотрели въезд в город со стороны улицы Героев Хасана — он будет закончен в следующем году. Приступили к проектированию улицы Строителей, в этом году начнем реконструкцию улицы Революции. ¾ затрат возьмет на себя краевой бюджет, ¼ — городской. Эти стройки важны не только для города, но и для всего края», — отметил в заключение осмотра Максим Решетников.

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