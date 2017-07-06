Шоу-рум программы реновации открыт на ВДНХ в Москве
Открытие
Открытие
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл
С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.
На пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти. Тема пленарного заседания в этом году — «Эпоха агломераций, новая карта мира».