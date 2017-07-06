Шоу-рум программы реновации открыт на ВДНХ в Москве

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек в столице, передает корреспондент ТАСС. Открытие состоялось в рамках работы седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) на ВДНХ.

С 6 по 12 июля на ВДНХ проходит седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.