Автотрассы Хабаровского края сделают интеллектуальными и безаварийными

Интеллектуально-транспортную систему (ИТС) создадут в Хабаровском крае для снижения аварийности на дорогах. Комплекс спецсредств также станет главным информационным ресурсом для автомобилистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,5−2 млрд рублей. Для его реализации региональные власти предлагают заключить концессионное соглашение, которое позволит использовать все, имеющиеся у края технические возможности. Окупаться ИТС будет за счёт штрафов, в том числе — за порчу дорожного полотна. В настоящее время поступления по этой статье составляеют порядка 140 млн рублей в год. Инициаторы проекта в лице регионального Минтранса полагают, что при создании ИТС эта сумма может вырасти в разы.