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10:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Автотрассы Хабаровского края сделают интеллектуальными и безаварийными

В регионе создадут интеллектуально-транспортную систему за 2 млрд рублей для снижения аварийности на дорогах.

Источник: Reuters

Интеллектуально-транспортную систему (ИТС) создадут в Хабаровском крае для снижения аварийности на дорогах. Комплекс спецсредств также станет главным информационным ресурсом для автомобилистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,5−2 млрд рублей. Для его реализации региональные власти предлагают заключить концессионное соглашение, которое позволит использовать все, имеющиеся у края технические возможности. Окупаться ИТС будет за счёт штрафов, в том числе — за порчу дорожного полотна. В настоящее время поступления по этой статье составляеют порядка 140 млн рублей в год. Инициаторы проекта в лице регионального Минтранса полагают, что при создании ИТС эта сумма может вырасти в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае разрушается капитально отремонтированная трасса Николаевск-на-Амуре — Селихино. На её ремонт власти потратили 1,7 млрд рублей. Трасса после капремонта была введена в строй в 2015 году. Строительство федеральной автодороги Ванино — Лидога, являющейся важнейшим элементом «Транссиба», соединяющей свободный порт Ванино с Хабаровском и остальной Россией, а Сахалин, через паромную переправу Ванино — Холмск с материком, начато в середине 90-х годов прошлого века, но не завершено по сей день.

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