Как в Новосибирске решают проблемы обманутых дольщиков

По данным Генпрокуратуры РФ, в помощи нуждается около сорока тысяч обманутых при строительстве россиян. Надо отметить, что одну из лидирующих позиций антирейтинга занимает Новосибирск, где их количество в последние годы остается на уровне пяти тысяч.

Подобные форумы должны состояться во всех регионах, где есть проблема недостроев.

На большинстве территорий ищут свои способы ее решения, в том числе принимают региональные законы о гарантиях прав дольщиков. Судя по всему, более активно начали задействовать административные рычаги и в Новосибирске.

Так, «РГ» неоднократно писала о дольщиках с улицы Тульской: сегодня это 190 инвесторов «первой волны» и 178 — «второй», договоры с которыми до сих пор не признаны законными. Строительство зданий на Тульской, 80−82 началось еще в далеком 2005 году, но после этого дважды было «заморожено». За двенадцатилетнюю историю многострадальная стройка повидала уже двух застройщиков и нескольких генподрядчиков (один из которых — ООО «Стройцентр» — как раз и продавал квартиры дольщикам «второй волны», и сейчас эти продажи изучаются в рамках уголовного дела о мошенничестве).

Объект «испытал на себе» несколько схем, с помощью которых его пытались реанимировать. А в начале июня этого года объединившиеся в инициативную группу «тульщики» и вовсе объявляли голодовку. Стоит отметить, что в акции протеста участвовали именно инвесторы, недействительные договоры с которыми заключал «Стройцентр». Таким образом люди пытались призвать власти не игнорировать, как прежде, а активно контролировать ситуацию. Неизвестно, помогли ли протестные акции, или сыграло роль, что поиск очередного генподрядчика и новых инвестиций начался еще в мае, но на днях стало известно, что строительство будет продолжено. На злосчастном объекте появился новый генподрядчик.

Как сообщили «РГ» в мэрии Новосибирска, 30 июня компания «Баутехник-Т» заключила новый договор генподряда — с ООО «СМУ-9». Соглашение до сих пор тщательно изучается прокуратурой, которая намерена не допустить дальнейшего роста обманутых дольщиков, и специалистами Ростехнадзора. Впрочем, это не мешает застройщику утверждать, что строительство домов возобновится уже в начале августа, как только инвестор предоставит необходимые средства. О появлении инвестора, который помог реанимировать стройку, было известно ранее: в рамках инвестпроекта одна из строительных компаний отдает на достройку Тульской шестьдесят миллионов рублей, взамен получая земельный участок в другом районе города.

Спешка в этом вопросе вполне оправданна — времени остается не так уж много. Действие договора закончится в 2019 году, но, по словам генподрядчика, этот срок для завершения объекта взят «с большим запасом». В свою очередь, обещание дали власти города и области — контролировать процесс. Возможно, на этот раз долгострой на Тульской действительно перестанет быть долгостроем, и уже в 2018 году беды «тульщиков» закончатся.

Прямая речь

Андрей Исаев, зампредседателя Государственной Думы РФ:

— В соответствии с распоряжением правительства России, все регионы к 1 августа должны разработать дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков. На парламентских слушаниях было предложено сформировать единую информационную систему, которая объединит эти дорожные карты. В ней можно будет увидеть сведения о каждом строящемся объекте, сроке его сдачи в эксплуатацию, его фотографии и так далее. Таким образом, федеральные и региональные органы власти публично возьмут на себя обязательства, исполнение которых сможет контролировать общество.