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11:31 (мск), источник: Деловое сообщество

Оборудование нового ростовского аэропорта Платов проверила «Летающая лаборатория»

Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с помощью самолета-амфибии Beechcraft King Air 350i проверил аэронавигационное оборудование нового аэропорта Платов, который возводится в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает департамент стратегических коммуникаций управляющей компании «Аэропорты регионов».

Воздушное судно, несколько раз заходя на полосу без приземления, совершило облет средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи новой авиагавани Дона. В рамках последующих исследований планируется проверить радиолокатор, локальную контрольно-корректирующую станцию и светосигнальное оборудование.

Отметим, что аэродром Платова был спроектирован для выполнения полетов по минимумам II категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации), что позволит воздушным судам производить посадку при горизонтальной видимости от 350 м.

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