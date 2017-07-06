Оборудование нового ростовского аэропорта Платов проверила «Летающая лаборатория»
Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с помощью
Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с помощью
Воздушное судно, несколько раз заходя на полосу без приземления, совершило облет средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной связи новой авиагавани Дона. В рамках последующих исследований планируется проверить радиолокатор, локальную
Отметим, что аэродром Платова был спроектирован для выполнения полетов по минимумам II категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации), что позволит воздушным судам производить посадку при горизонтальной видимости от 350 м.