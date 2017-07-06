Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
От чего вас спасет спиннер
Защитник отца «пьяного» мальчика рассказал новые подробности дела
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
16:29 (мск), источник: РИА Новости

ОНФ разработал предложения по улучшению экологии Калининградской области

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) разработали общественные предложения для решения актуальных экологических проблем Калининградской области, сообщается на сайте организации. Документ направлен врио губернатора региона Антону Алиханову.

Источник: РИА Новости

«Реализация общественных предложений, которые затрагивают вопросы сохранения природных ландшафтов и рекреационного потенциала Калининградской области, пресечения незаконной добычи полезных ископаемых, станет основой для качественного улучшения экологической обстановки», — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Одно из предложений представителей Общероссийского народного фронта — в целях сохранения и развития прибрежных территорий региона запретить строительство объектов, в том числе апарт-отелей, а также вырубку деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега Балтийского моря и других водных объектов. Эксперты ОНФ рекомендуют развивать побережье с учетом рекреационно-туристической привлекательности, создавая санаторно-курортные комплексы и детские оздоровительные лагеря.

Отдельные пункты документа содержат предложения о создании особо охраняемых природных территорий и зеленых щитов в населенных пунктах региона.

По мнению представителей ОНФ, в Калининградской области также необходимо создать экологический кластер, объединяющий предприятия по сортировке, утилизации и переработке отходов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
В Госдуме призвали следить за прогуливающими депутатами
Центробанк назвал шоком уровень инфляции в июне
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь