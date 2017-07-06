ОНФ разработал предложения по улучшению экологии Калининградской области

«Реализация общественных предложений, которые затрагивают вопросы сохранения природных ландшафтов и рекреационного потенциала Калининградской области, пресечения незаконной добычи полезных ископаемых, станет основой для качественного улучшения экологической обстановки», — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Одно из предложений представителей Общероссийского народного фронта — в целях сохранения и развития прибрежных территорий региона запретить строительство объектов, в том числе апарт-отелей, а также вырубку деревьев в охранных и санитарно-защитных зонах, находящихся в пределах 500 метров от берега Балтийского моря и других водных объектов. Эксперты ОНФ рекомендуют развивать побережье с учетом рекреационно-туристической привлекательности, создавая санаторно-курортные комплексы и детские оздоровительные лагеря.