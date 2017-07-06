Минсельхоз России намерен продвигать «Башкирский мед» за рубеж

Ведомство разрабатывает Концепцию поддержки и продвижения сельхозпродукции в рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». Эксперты отмечают, что российское продовольствие за рубежом сейчас знают плохо — его доля в структуре экспорта составляет лишь 5%. Продвижение премиальной продукции на внешние рынки будет также способствовать развитию туризма, считают специалисты.

Опрошенные ведомством собеседники назвали такие образцы для экспорта, как вологодское масло, башкирский мед, минеральная вода «Нарзан», алтайский сыр, краснодарские вина, луховицкие огурцы. Впрочем, последние «не пройдут»: отечественное производство овощей не соответствует зарубежным стандартам по биологическому и агрохимическому составам.

В рамках программы правительство намерено модернизировать систему обеспечения безопасности сельхозпродукции и продовольствия, а также надзор за здоровьем животных и растений и контроль происхождения товаров. Проект Концепции будет представлен для обсуждения после 10 июля.