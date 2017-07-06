Свердловский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве УВЗ
Иск вернули заявителю — компании «ГлавЭлектроСнаб», которая предъявляла претензию на 460 тыс. рублей.
Иск вернули заявителю — компании «ГлавЭлектроСнаб», которая предъявляла претензию на 460 тыс. рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Свердловский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве
«Во введении наблюдения в отношении АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» отказать, производство по делу о банкротстве прекратить», — сказано в материалах. «ГлавЭлектроСнаб» предъявлял претензию на 460 тыс. рублей.
Заявление от «ГлавЭлектроСнаб» о банкротстве УВЗ рассматривалось совместно с иском «Завода по выпуску тяжелых механических прессов» из Воронежа, который требовал 12,2 млн рублей. Ранее Свердловский арбитражный суд также вернул заявление «Тяжмехпрессу».
ОАО «Тяжмехпресс» — единственное в России предприятие по производству тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств и одна из пяти фирм в мире такой большой производственной мощности. Расположено в Воронеже.
НПК «Уралвагонзавод» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц «Мста- С» и др. В корпорацию входят