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12:29 (мск), источник: ТАСС

Свердловский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве УВЗ

Иск вернули заявителю — компании «ГлавЭлектроСнаб», которая предъявляла претензию на 460 тыс. рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Свердловский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ), иск вернули заявителю — компании «ГлавЭлектроСнаб», говорится в материалах суда.

«Во введении наблюдения в отношении АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» отказать, производство по делу о банкротстве прекратить», — сказано в материалах. «ГлавЭлектроСнаб» предъявлял претензию на 460 тыс. рублей.

Заявление от «ГлавЭлектроСнаб» о банкротстве УВЗ рассматривалось совместно с иском «Завода по выпуску тяжелых механических прессов» из Воронежа, который требовал 12,2 млн рублей. Ранее Свердловский арбитражный суд также вернул заявление «Тяжмехпрессу».

ОАО «Тяжмехпресс» — единственное в России предприятие по производству тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств и одна из пяти фирм в мире такой большой производственной мощности. Расположено в Воронеже.

НПК «Уралвагонзавод» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц «Мста- С» и др. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию «Ростех» 100% акций «Уралвагонзавода».

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