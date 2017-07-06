Доходы состоятельных воронежских семей достигли 588 тысяч рублей в месяц

Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал доходы 1% наиболее состоятельных российских семей. Воронеж занял 18 место рейтинга из 72. По данным исследователей, средний месячный доход 1% состоятельных воронежских семей — 588 тысяч рублей.

Аналитики провели оценку, основываясь на данных социологических исследований, а также статистике по доходам и расходом населения и расчётным оценкам, полученным с использованием модели распределения доходов населения.