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12:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

Доходы состоятельных воронежских семей достигли 588 тысяч рублей в месяц

Оценку доходов провели аналитики Финансового университета.

Финансовый университет при правительстве РФ проанализировал доходы 1% наиболее состоятельных российских семей. Воронеж занял 18 место рейтинга из 72. По данным исследователей, средний месячный доход 1% состоятельных воронежских семей — 588 тысяч рублей.

Аналитики провели оценку, основываясь на данных социологических исследований, а также статистике по доходам и расходом населения и расчётным оценкам, полученным с использованием модели распределения доходов населения.

Расчеты показали, что месячный доход 1% наиболее состоятельных российских домохозяйств составил в среднем 650 тысяч рублей в первой половине 2017 года. В число регионов с наивысшем уровнем доходов состоятельных россиян вошли Москва (1 570 000 рублей), Санкт-Петербург (999 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий (1 471 000 рублей) и Ханты-Мансийский АО (998 тысяч рублей), а также Тюменская область (982 тысяч рублей).

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