НАБУ проводит обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре. Об этом сообщается на странице НАБУ на Facebook.

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В НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств «ПриватБанка» в особо крупных размерах, которая была совершена менеджментом и владельцами существенного участия указанного банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 УК Украины).

По словам НАБУ, вследствие этих действий банка, государство понесло убытки в размере докапитализации Банка в сумме 116,8 млрд. грн.