НАБУ проводит обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре
НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением работниками НБУ и растрату средств «ПриватБанка».
НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением работниками НБУ и растрату средств «ПриватБанка».
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре. Об этом сообщается на странице НАБУ на Facebook.
В НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств «ПриватБанка» в особо крупных размерах, которая была совершена менеджментом и владельцами существенного участия указанного банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 УК Украины).
По словам НАБУ, вследствие этих действий банка, государство понесло убытки в размере докапитализации Банка в сумме 116,8 млрд. грн.
Как сообщалось, 4 июля Генпрокуратура открыла дело о доведении «ПриватБанка» до неплатежеспособности против бывшего менеджмента банка. В «ПриватБанке» с помощью аудитора нашли нарушения со стороны