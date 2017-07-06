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11:50 (мск), источник: 112.ua

НАБУ проводит обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре

НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением работниками НБУ и растрату средств «ПриватБанка».

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе «ПриватБанка» в Днепре. Об этом сообщается на странице НАБУ на Facebook.

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В НАБУ уточнили, что обыски проводят в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацбанка, а также растраты средств «ПриватБанка» в особо крупных размерах, которая была совершена менеджментом и владельцами существенного участия указанного банка (ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 УК Украины).

По словам НАБУ, вследствие этих действий банка, государство понесло убытки в размере докапитализации Банка в сумме 116,8 млрд. грн.

Как сообщалось, 4 июля Генпрокуратура открыла дело о доведении «ПриватБанка» до неплатежеспособности против бывшего менеджмента банка. В «ПриватБанке» с помощью аудитора нашли нарушения со стороны экс-менеджмента при выдаче займов. Речь идет о кредитах 36 компаниям, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

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