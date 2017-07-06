Собянин открыл шоу-рум программы реновации на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка домов, которые появятся на месте снесенных пятиэтажек в ходе программы реновации ветхого жилья в столице. Открытие состоялось в рамках седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum), который проходит на ВДНХ, передает ТАСС.

Как пояснил на форуме агентству «Москва» глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, шоу-рум полностью копирует один этаж жилого дома, в котором будут выдаваться квартиры переселенцам из пятиэтажек. «Сегодня каждый житель, желающий посмотреть, может приехать на ВДНХ в павильон № 75, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность», — пояснил Левкин.