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15:16 (мск), источник: Мослента

Собянин открыл шоу-рум программы реновации на ВДНХ

Там москвичи смогут увидеть макет целого этажа жилого дома.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл шоу-рум, где представлена внутренняя отделка домов, которые появятся на месте снесенных пятиэтажек в ходе программы реновации ветхого жилья в столице. Открытие состоялось в рамках седьмого Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum), который проходит на ВДНХ, передает ТАСС.

Как пояснил на форуме агентству «Москва» глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, шоу-рум полностью копирует один этаж жилого дома, в котором будут выдаваться квартиры переселенцам из пятиэтажек. «Сегодня каждый житель, желающий посмотреть, может приехать на ВДНХ в павильон № 75, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность», — пояснил Левкин.

Источник: Агентство «Москва»

В субботу, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о реновации ветхого жилья в Москве. В нем прописано, что новые квартиры будут предоставляться в домах из монолита или энергоэффективных панелей с отделкой уровня «комфорт-класс» и возможностью свободной планировки.

Московский урбанистический форум проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ. В этом году он соберет 400 спикеров и 15 тысяч участников деловой программы из 40 стран. Также ожидается, что площадки форума посетят около 30 тысяч человек.

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