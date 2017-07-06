Собянин открыл шоу-рум программы реновации на ВДНХ
Там москвичи смогут увидеть макет целого этажа жилого дома.
Там москвичи смогут увидеть макет целого этажа жилого дома.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл
Как пояснил на форуме агентству «Москва» глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин,
В субботу, 1 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о реновации ветхого жилья в Москве. В нем прописано, что новые квартиры будут предоставляться в домах из монолита или энергоэффективных панелей с отделкой уровня «комфорт-класс» и возможностью свободной планировки.
Московский урбанистический форум проходит с 6 по 12 июля в 75-м павильоне ВДНХ. В этом году он соберет 400 спикеров и 15 тысяч участников деловой программы из 40 стран. Также ожидается, что площадки форума посетят около 30 тысяч человек.