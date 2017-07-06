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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Суд вернул апелляцию АФК «Системы» на арест имущества

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Суд возвратил апелляционную жалобу АФК «Система» на определение, которым были приняты обеспечительные меры в виде ареста ее имущества в деле по иску «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании 170,6 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Причины возврата жалобы не уточняются.

АФК «Система» в конце июня сообщила об аресте принадлежащих ей и АО «Система-Инвест» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК в обеспечение иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкирия. Согласно постановлению судебных приставов, ограничено право АФК «Система» и «Системы-Инвест» на получение дохода по арестованным акциям.

Позднее арбитражный суд Башкирии зарегистрировал апелляцию АФК «Система» на определение, которым были приняты обеспечительные меры. Апелляция была передана для рассмотрения в 18-ый арбитражный апелляционный суд.

Из-за запрета, наложенного приставами, АФК недополучила в виде дивидендов от своего основного актива — МТС — 9,9 миллиарда рублей.

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