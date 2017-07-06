Участок федеральной трассы в Новосибирской области неделю будут перекрывать по ночам, об этом сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

Движение будет закрыто с 12 по 18 июля с 01:30 до 04:30 для всех видов транспорта на км 1402+300 федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (поворот на село Новомихайловка Коченёвского района Новосибирской области).

Причина — монтаж балок пролетного строения путепровода на объекте реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш.

Водителей просят быть внимательными.