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11:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Участок федеральной трассы в Новосибирской области неделю будут перекрывать по ночам

Перекрытым будет поворот на село Новомихайловка Коченёвского района, причина — монтаж балок пролетного строения путепровода, рассказали в «Сибуправтодоре».

Участок федеральной трассы в Новосибирской области неделю будут перекрывать по ночам, об этом сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

Движение будет закрыто с 12 по 18 июля с 01:30 до 04:30 для всех видов транспорта на км 1402+300 федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» (поворот на село Новомихайловка Коченёвского района Новосибирской области).

Причина — монтаж балок пролетного строения путепровода на объекте реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш.

Водителей просят быть внимательными.

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