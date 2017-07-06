Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Госдеп США заявил о готовности к совместным с Россией акциям
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Кличко грозит уголовное дело на Украине
Фотообои: 10 удачных примеров
Безопасность в детской комнате: 5 правил
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
11:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В селах НСО, где самая худшая вода, установят новое оборудование

В Новосибирской области в ближайшие годы запланировали установить 23 модульные станции по водоподготовке, два канализационных коллектора.

«Недавно изменилось федеральное законодательство, которое ужесточило требование к качеству питьевой воды, — рассказал заместитель начальника Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. — Поэтому оказалось, что пробы воды во многих сельских населённых пунктах, которые регулярно контролирует Роспотребнадзор, не соответствуют САНПиНу. Задача власти — обеспечить население питьевой водой хорошего качества. Но сделать это повсеместно — нереально. В этом году на эту статью из областного бюджета выделили 800 миллионов рублей. Работа по установке водоподготовительного оборудования проводится прежде всего там, где пробы самые худшие».

До конца 2017 года, как рассказал чиновник, появится станции по водоподготовке в Колывани, Верх-Туле, поселке Горный Новосибирской области. Кроме того, в городах Бердске и Барабинске полностью заменят сильно изношенную водопроводную и канализационные сети.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
Reuters: турбины Siemens поставлены в Крым в обход санкций
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиян предупредили о смерчах и ливнях во второй половине лета
Роскомнадзор заблокировал «Спутник и Погром»
Организаторы ОИ-2016 просят помочь в погашении долга в $40 млн
Порошенко подписал закон о стремлении Украины войти в НАТО
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
10 советов-хитростей для владельцев маленьких квартир
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Застройщики загородной недвижимости уходят из Новой Москвы
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь