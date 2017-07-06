В селах НСО, где самая худшая вода, установят новое оборудование

«Недавно изменилось федеральное законодательство, которое ужесточило требование к качеству питьевой воды, — рассказал заместитель начальника Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. — Поэтому оказалось, что пробы воды во многих сельских населённых пунктах, которые регулярно контролирует Роспотребнадзор, не соответствуют САНПиНу. Задача власти — обеспечить население питьевой водой хорошего качества. Но сделать это повсеместно — нереально. В этом году на эту статью из областного бюджета выделили 800 миллионов рублей. Работа по установке водоподготовительного оборудования проводится прежде всего там, где пробы самые худшие».

До конца 2017 года, как рассказал чиновник, появится станции по водоподготовке в Колывани, Верх-Туле, поселке Горный Новосибирской области. Кроме того, в городах Бердске и Барабинске полностью заменят сильно изношенную водопроводную и канализационные сети.