Ильсур Метшин: «ЖК “Весна” — хороший пример комплексного освоения территории»

Проект жилого комплекса рассчитан до 2022 года и включает в себя 13 домов разной этажности — от 10 до 19, два детских сада и школу на 1,5 тыс. мест. В апреле в рамках федеральной целевой программы «Жилище» началось строительство 3-этажного детского сада на 340 мест. Площадь здания составит около 6,5 тыс. кв.м. В 2018 году детский сад примет первых воспитанников.

Ильсур Метшин побывал на стройплощадке дошкольного учреждения. Здесь завершено устройство бетонной подготовки под фундамент, возведены стены подвала из фундаментных блоков, проведена гидроизоляция подвала, устроены полы и утеплены стены, закончена кирпичная кладка стен цокольного этажа и устройство армопояса. Сейчас идет монтаж плит перекрытия и начата кирпичная кладка стен первого этажа. Проектировщиком объекта выступает ОАО «ГипроВТИ», генподрядная организация — ООО «Волгадорстрой», субподрядная организация — ООО «СМП-3000».

Начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин обратил внимание на востребованность детсада: в микрорайоне проживают 650 детей, из них почти 300 — в возрасте от 3 до 7 лет. И. Хадиуллин представил мэру Казани заведующую детским садом Лейсан Гафарову, которая имеет опыт участия в открытии нового дошкольного образовательного учреждения. По словам заведующей, сейчас идет согласование перечня оборудования, в целом, замечаний на данный момент нет. Ильсур Метшин призвал строителей учесть пожелания руководства детского сада и будущего коллектива.

Мэр Казани одобрил стремление руководства компании-застройщика «Унистрой» обеспечить микрорайон социальной инфраструктурой. «Молодцы, что по программе “Жилище” строите детские сады. Все-таки микрорайон находится не в центре города, и необходимо обеспечить наличие в шаговой доступности детских садов и объектов социальной инфраструктуры в целом. Тем более что квартиры приобретают в основном молодые семьи», — отметил И. Метшин.

По словам директора ООО «УК «Унистрой» Ильфата Гильфанова, квартир на продажу осталось немного, жилье в новом жилом комплексе оказалось востребованным.

Мэр города отметил роль конкуренции между застройщиками в развитии строительства жилья и обратил внимание на яркие фасады домов и то, как комфортно спроектированы дворы и пешеходные дорожки. «Даже в пасмурную погоду при взгляде на эти дома настроение поднимается», — отметил он.

Особенностью инфраструктуры ЖК является близость реки Нокса. В этом году застройщик приступил к благоустройству парковой зоны вдоль реки. Проект благоустройства, в частности, предусматривает организацию входной зоны, велодорожек, террасы, различных площадок — для занятия йогой, воркаутом, выгула собак, а также детской и экстрим-площадок. Общая площадь территории парка составляет 86,8 тыс. кв.м.

«Хороший пример комплексного освоения территории. Не выжимание с квадратного метра земли максимальной прибыли — здесь предлагают образ жизни, завтрашний день, — отметил И. Метшин. — Проезжая мимо, постоянно вижу, как краны работают. Очень основательный подход — здесь все для людей».

Вместе с мэром жилой комплекс «Весна» посетили главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, глава администрации Советского района Рустам Гафаров и другие.