МАРТ просит Мининформ заблокировать сайты с рекламой «Гипертониума» и «Уретрамола»

Речь идет о так называемых препаратах «Гипертониум» и «Уретрамол». Рассматривая жалобы граждан на ненадлежащую рекламу этих средств, МАРТ обнаружил многочисленные нарушения законодательства.

— В этой связи МАРТ направил сведения и материалы в Министерство информации для ограничения доступа к интернет-ресурсам, на которых размещается названная реклама, — сообщает ведомство.

Восторженное описание препарата «Гипертониума» обещает привести давление в норму всего за несколько минут, снизив его без химии и побочных эффектов. Авторы объявления уверяют, что Гипертониум — единственное лекарство, рекомендованное Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии. Разработкой чудо-средства, добавляет реклама, занимались ученые из Западной академии наук вместе с практикующими кардиологами.

Однако Минздрав Беларуси заявил, что препарат «Гипертониум» отечественные фармацевтические заводы не выпускают. Он даже не зарегистрирован в стране как лекарственное средство. Мало того, организации «Институт кардиологии Республики Беларусь», «Всемирная федерация сердца», «Западная академия наук» попросту не существуют. А государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» руководит Мрочек Александр Геннадьевич, а не Чазова Ирина Евгеньевна, как утверждает реклама.

По информации Министерства здравоохранения, «Гипертониум» и «Уретрамол» нельзя считать лекарственными средствами, их фармакологическое действие не доказано, в профилактике и лечении каких-либо заболеваний вместо зарегистрированных препаратов их использовать нельзя.

МАРТ советует не покупать упомянутые псевдолекарства. Официальную информацию о зарегистрированных препаратах, разрешенных к продаже в Беларуси, можно получить на сайте rceth.by.

Подготовила Юлия РАК.