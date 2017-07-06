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12:24 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

МАРТ просит Мининформ заблокировать сайты с рекламой «Гипертониума» и «Уретрамола»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обратилось в Министерство информации с просьбой заблокировать интернет-сайты, распространяющие рекламу псевдолекарств.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Речь идет о так называемых препаратах «Гипертониум» и «Уретрамол». Рассматривая жалобы граждан на ненадлежащую рекламу этих средств, МАРТ обнаружил многочисленные нарушения законодательства.

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— В этой связи МАРТ направил сведения и материалы в Министерство информации для ограничения доступа к интернет-ресурсам, на которых размещается названная реклама, — сообщает ведомство.

Восторженное описание препарата «Гипертониума» обещает привести давление в норму всего за несколько минут, снизив его без химии и побочных эффектов. Авторы объявления уверяют, что Гипертониум — единственное лекарство, рекомендованное Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии. Разработкой чудо-средства, добавляет реклама, занимались ученые из Западной академии наук вместе с практикующими кардиологами.

Однако Минздрав Беларуси заявил, что препарат «Гипертониум» отечественные фармацевтические заводы не выпускают. Он даже не зарегистрирован в стране как лекарственное средство. Мало того, организации «Институт кардиологии Республики Беларусь», «Всемирная федерация сердца», «Западная академия наук» попросту не существуют. А государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» руководит Мрочек Александр Геннадьевич, а не Чазова Ирина Евгеньевна, как утверждает реклама.

По информации Министерства здравоохранения, «Гипертониум» и «Уретрамол» нельзя считать лекарственными средствами, их фармакологическое действие не доказано, в профилактике и лечении каких-либо заболеваний вместо зарегистрированных препаратов их использовать нельзя.

МАРТ советует не покупать упомянутые псевдолекарства. Официальную информацию о зарегистрированных препаратах, разрешенных к продаже в Беларуси, можно получить на сайте rceth.by.

Подготовила Юлия РАК.

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