МАРТ просит Мининформ заблокировать сайты с рекламой «Гипертониума» и «Уретрамола»
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обратилось в Министерство информации с просьбой заблокировать
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обратилось в Министерство информации с просьбой заблокировать
Речь идет о так называемых препаратах «Гипертониум» и «Уретрамол». Рассматривая жалобы граждан на ненадлежащую рекламу этих средств, МАРТ обнаружил многочисленные нарушения законодательства.
— В этой связи МАРТ направил сведения и материалы в Министерство информации для ограничения доступа к
Восторженное описание препарата «Гипертониума» обещает привести давление в норму всего за несколько минут, снизив его без химии и побочных эффектов. Авторы объявления уверяют, что Гипертониум — единственное лекарство, рекомендованное Всемирной федерацией сердца для лечения гипертонии. Разработкой
Однако Минздрав Беларуси заявил, что препарат «Гипертониум» отечественные фармацевтические заводы не выпускают. Он даже не зарегистрирован в стране как лекарственное средство. Мало того, организации «Институт кардиологии Республики Беларусь», «Всемирная федерация сердца», «Западная академия наук» попросту не существуют. А государственным учреждением «Республиканский
По информации Министерства здравоохранения, «Гипертониум» и «Уретрамол» нельзя считать лекарственными средствами, их фармакологическое действие не доказано, в профилактике и лечении
МАРТ советует не покупать упомянутые псевдолекарства. Официальную информацию о зарегистрированных препаратах, разрешенных к продаже в Беларуси, можно получить на сайте rceth.by.
Подготовила Юлия РАК.