В Екатеринбурге одобрили проект нового здания ФСБ

В Екатеринбурге архитектурно-градостроительный совет одобрил проект нового здания управления ФСБ. Большинство экспертов одобрило концепцию, при этом было сделано несколько замечаний, которые предстоит учесть проектировщикам, передаёт ИА REGNUM.

В ходе дискуссии авторам проекта было указано на необходимость понижения этажности нового здания, а также предложено исправить ряд элементов фасада здания. И несмотря на то, что в целом члены совета одобрили данный вариант, было предложено собраться вновь и обсудить проект, который будет представлен уже с учётом прозвучавшей критики.

Напомним, что в начале июня уже был представлен проект нового здания ФСБ в Екатеринбурге, который был буквально разгромлен на градостроительном совете. Предложенный тогда проект по словам экспертов больше напоминал элитный дом, чем здание государственной структуры, более того один из членов совета выразил опасение, что такое здание в народе прозовут «кровавой башней». В итоге проект был отклонён и отправлен на доработку.

Отметим, что новое здание управления ФСБ в Екатеринбурге должно расположиться в центре города возле Площади 1905 года. Именно поэтому к проекту предъявляются самые серьёзные требования, так как помимо функциональности новое здание должно вписаться в существующий архитектурный ансамбль.