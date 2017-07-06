Омскую «Галерку» все-таки пообещали сдать в декабре

Здание театра «Галерка», реконструкция которого началась больше двух лет назад, будет сдано в декабре, никаких задержек со сдачей не будет. Об этом заявили сегодня представители омского Минстроя.

Не исключено, что премьерный спектакль пройдет в нем еще до конца 2017 года. Как выяснилось, худрук театра Владимир Витько уже вовсю готовится к переезду. Творческий коллектив, скитавшийся несколько лет по разным сценам, наметил премьерный спектакль.

Федеральные средства поступят в июле или августе, последний срок — сентябрь, но у омских властей есть уверенность в том, что они реально будут. Напомним, в ходе своего апрельского визита в Омск премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал выделить средства на достройку здания. Из резервного фонда России пообещали выделить 137 млн рублей. На момент визита Медведева здание было готово уже на 74%.

Сергей Кошелев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Федеральные средства поступят с июля по сентябрь. Объект полностью профинансирован, поэтому есть уверенность, что его сдадут в эксплуатацию не позднее декабря этого года. Были трудности, например, каждый год повышается уровень грунтовых вод, поэтому работы затянулись. Но строители-подрядчики справились с задачей и сейчас мы вышли на финишную прямую.

По словам представителя Минстроя, сейчас осталось лишь завершить отделочные и фасадные работы, закупить сценическое оборудование, занавес и люстры. Проблемы, которые были при реконструкции, повлияли не на денежные затраты, а лишь на сроки сдачи объекта. В настоящий момент в здании театра ведется внутренняя отделка помещений. Уже в ближайшее время должен начаться монтаж сценического оборудования и благоустройство прилегающей территории. Работы проводит компания «Степстрой», руководителем которой является Дмитрий Степанов.