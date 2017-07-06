Омскую «Галерку» все-таки пообещали сдать в декабре
После визита премьера Дмитрия Медведева Москва выделила средства на достройку театра. Деньги поступят лишь в конце лета, но подрядчики пообещали уложиться до конца года.
После визита премьера Дмитрия Медведева Москва выделила средства на достройку театра. Деньги поступят лишь в конце лета, но подрядчики пообещали уложиться до конца года.
Здание театра «Галерка», реконструкция которого началась больше двух лет назад, будет сдано в декабре, никаких задержек со сдачей не будет. Об этом заявили сегодня представители омского Минстроя.
Не исключено, что премьерный спектакль пройдет в нем еще до конца 2017 года. Как выяснилось, худрук театра Владимир Витько уже вовсю готовится к переезду. Творческий коллектив, скитавшийся несколько лет по разным сценам, наметил премьерный спектакль.
Федеральные средства поступят в июле или августе, последний срок — сентябрь, но у омских властей есть уверенность в том, что они реально будут. Напомним, в ходе своего апрельского визита в Омск
Сергей Кошелев, заместитель министра строительства и
— Федеральные средства поступят с июля по сентябрь. Объект полностью профинансирован, поэтому есть уверенность, что его сдадут в эксплуатацию не позднее декабря этого года. Были трудности, например, каждый год повышается уровень грунтовых вод, поэтому работы затянулись. Но
По словам представителя Минстроя, сейчас осталось лишь завершить отделочные и фасадные работы, закупить сценическое оборудование, занавес и люстры. Проблемы, которые были при реконструкции, повлияли не на денежные затраты, а лишь на сроки сдачи объекта. В настоящий момент в здании театра ведется внутренняя отделка помещений. Уже в ближайшее время должен начаться монтаж сценического оборудования и благоустройство прилегающей территории. Работы проводит компания «Степстрой», руководителем которой является Дмитрий Степанов.
Изначально предполагалось, что общая стоимость реконструкции театра составит 460 миллионов рублей, 300 из которых должны быть выделены из федерального бюджета. Сдача здания была намечена на лето 2016 года. Планировалось закончить реконструкцию к 300-летию Омска, но процесс затянулся