Власти Екатеринбурга планируют запустить новую трамвайную магистраль в Академический

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга планирует соединить трамвайной линией самый молодой городской район Академический со стратегическими объектами уральского мегаполиса, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу и планируется проведение мероприятий Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».

Строительство новой транспортной магистрали эксперты обсудят на предстоящей международной выставке «Иннопром», которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, сообщили в четверг в пресс-службе горадминистрации.

«Основной задачей новой магистрали станет устойчивая связь Академического с центральной частью города и другими крупными районами — Юго-Западного, Верх-Исетского, Заречного, где пройдут матчи ЧМ-2018 и возможно, мероприятия “ЭКСПО-2025”. Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов. Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности района, что поможет решить проблему с пробками», — сказали в пресс-службе. Сейчас уточняется объем финансирования и сроки строительства новой магистрали.

В пресс-службе добавили, что в этом году более 253 млн рублей будет направлено в Екатеринбург на благоустройство инфраструктуры, большую часть средств получит район Академический. Средства потратят на утвержденные федеральным Минстроем объекты по стимулированию развития жилищного строительства, а также на продление улицы Краснолесья (в своем продолжении она получит название «Тенистая») до Суходольской, на строительство проспекта Академика Сахарова от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена.

Справка

Район Академический — крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

«Академический» входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного фестиваля «Зодчество-2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004−2006 годов.