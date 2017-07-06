Власти Екатеринбурга планируют запустить новую трамвайную магистраль в Академический
Строительство линии в самый молодой район столицы Урала эксперты обсудят на международной выставке «Иннопром-2017».
Строительство линии в самый молодой район столицы Урала эксперты обсудят на международной выставке «Иннопром-2017».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга планирует соединить трамвайной линией самый молодой городской район Академический со стратегическими объектами уральского мегаполиса, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу и планируется проведение мероприятий Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».
Строительство новой транспортной магистрали эксперты обсудят на предстоящей международной выставке «Иннопром», которая пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, сообщили в четверг в
«Основной задачей новой магистрали станет устойчивая связь Академического с центральной частью города и другими крупными районами —
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Справка
Район Академический — крупнейший градостроительный проект в Европе. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов
«Академический» входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного фестиваля «Зодчество-2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004−2006 годов.