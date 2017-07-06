Отставка министра курортов и туризма Крыма не скажется на туристах

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светлану Бородулину и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. По его словам, кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

«Могу предположить, что крымские власти ищут более эффективный формат управления отраслью. Это вполне нормальное и часто повторяющееся явление. Иногда создается впечатление, что все проблемы кроются именно в управлении, но иногда они имеют более глубокие корни», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

«Однозначно можно сказать, что на отдыхе туристов в Крыму кадровые перестановки никак не скажутся. А если скажутся, то только в лучшую сторону, в худшую — точно нет. Туристический тренд Крыма очень устойчивый, и мы надеемся, что те потери в турпотоке на это направление, которые были в мае и июне, регион отыграет в июле и августе», — сказал Барзыкин.

Сергей Стрельбицкий работал министром курортов и туризма Крыма с июня 2015 года, кандидатура на должность министра утверждается Госсоветом республики. Он стал вторым отраслевым министром после присоединения Крыма к России, сменив на этом посту Елену Юрченко.