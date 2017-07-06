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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Отставка министра курортов и туризма Крыма не скажется на туристах

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Грядущие кадровые изменения в министерстве курортов и туризма Крыма и предполагаемая отставка его главы Сергея Стрельбицкого никак не скажутся на отдыхе туристов в этом регионе, заявил РИА Новости в четверг вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о намерении отправить в отставку трех региональных министров — курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светлану Бородулину и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также об увольнении по собственному желанию мэра Ялты Андрея Ростенко. По его словам, кадровые перестановки в правительстве региона будут согласованы на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу.

«Могу предположить, что крымские власти ищут более эффективный формат управления отраслью. Это вполне нормальное и часто повторяющееся явление. Иногда создается впечатление, что все проблемы кроются именно в управлении, но иногда они имеют более глубокие корни», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

«Однозначно можно сказать, что на отдыхе туристов в Крыму кадровые перестановки никак не скажутся. А если скажутся, то только в лучшую сторону, в худшую — точно нет. Туристический тренд Крыма очень устойчивый, и мы надеемся, что те потери в турпотоке на это направление, которые были в мае и июне, регион отыграет в июле и августе», — сказал Барзыкин.

Сергей Стрельбицкий работал министром курортов и туризма Крыма с июня 2015 года, кандидатура на должность министра утверждается Госсоветом республики. Он стал вторым отраслевым министром после присоединения Крыма к России, сменив на этом посту Елену Юрченко.

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