Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Редкая болезнь заставила британца вести жизнь вампира
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Тяжелая жизнь в Крыму: суровая российская реальность - СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
13:59 (мск), источник: РИА Новости

Китайские инвесторы планируют построить под Иркутском метаноловый завод

Китайские инвесторы планируют создать в Иркутской области завод по производству метанола, сообщил журналистам в ходе Восточного нефтегазового форума во Владивостоке генеральный секретарь Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин Чжоу Жунгуан.

«Сейчас мы тесно работаем с российской стороной, ищем партнера и готовы создавать завод по производству метанола. Сейчас ведем переговоры с партнерами», — сказал Жунгуан.

По его словам, завод планируется создать в Иркутской области, там уже найден партнер.

«Мы приехали на форум, чтобы искать еще одного партнера. Пока проект на первом этапе — идет обсуждение условий сотрудничества, изучаем месторождение», — добавил специалист.

Также он отметил, что ассоциация тесно работает с Россией по рыбному направлению. В частности, ищут партнера для проекта по вылову и переработке рыбы на Сахалине.

В среду во Владивостоке стартовал Восточный нефтегазовый форум, на котором представители власти и бизнеса обсудят старт и реализацию нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. Форум посвящен реализации важнейших стратегических проектов разработки нефтегазовых месторождений в Иркутской области и Якутии, офшорным проектам геологоразведки и добычи, проекту «Сила Сибири», строительству газоперерабатывающего завода в Амурской области, строительству нефтехимического комплекса, а также газификации удаленных регионов. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение стратегий правительства России по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Таиланде таинственно пропадают туристы
Надувается суперпузырь. Что показал вирус 'Петя', покарав Украину
В Таиланде таинственно пропадают туристы
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь