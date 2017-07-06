Екатеринбуржцы недосчитаются 99 маршрутов

Мэрия Екатеринбурга приступила к зачистке транспортной сети от дублирующих маршрутов. Сити-менеджер Александр Якоб подписал новый график отмены автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Первые «ласточки» покинут линию уже в августе 2017 года, вторая волна намечена на сентябрь. Третья, самая масштабная, прокатится по городу год спустя после Чемпионата мира по футболу-2018, дабы не причинять неудобств приезжим болельщикам.

С 1 июля 2019 года планируется отменить 99 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Вместо них горожанам сулят 70 новых, добираться по которым из одного конца в другой придется с пересадками.

20 августа текущего года из маршрутной сети исчезнут автобусы:

№ 20 «Площадь 1905 года — Пехотинцев»,

№ 81 «Поселок Кольцово — ТЦ «Дирижабль» (не функционирует более года),

№ 05 «Академический — Химмаш»,

№ 05А «Фабрика «Авангард» — Химмаш» (не функционирует более года),

№ 052 «Фабрика «Авангард» — Онуфриева»,

№ 035 «Ботаническая — Уралтехгаз».

С 1 сентября екатеринбуржцы недосчитаются маршруток:

№ 024 «Хлебокомбинат № 3 — Вторая Новосибирская»,

№ 070 «Парк Хаус — Академический».

С 1 июля 2019 года жителям уральской столицы придется отвыкнуть от привычных автобусов:

№ 1 «Железнодорожный вокзал — станция Кольцово»,

№ 2 «Ботаническая — Радиотехникум»,

№ 4 «УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ»,

ТЭЦ», № 5 «Восточная — поселок Калиновский»,

№ 9 «Южная — поселок Шабровский»,

№ 10 «Восточная — поселок Изоплит»,

№ 11 «Южная — село Горный Щит»,

№ 11 М «Южная — поселок Верхнемакарово»,

№ 12 «Южная подстанция — ТСЦ МЕГА»,

№ 13 «ДМБ № 9 — Площадь 1905 года»,

№ 13А «Площадь 1905 года — Уралтехгаз»,

№ 15 «ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев»,

№ 17 «Южная — поселок Рудный»,

№ 18 «Академический — УрФУ»,

№ 19 «Химмаш — Площадь 1905 года»,

№ 21 «Железнодорожный вокзал — Краснолесье»,

№ 22 «Институт связи — поселок Палкинский Торфяник»,

№ 23 «Железнодорожный вокзал — УНЦ»,

№ 24 «Площадь Коммунаров — поселок Широкая Речка»,

№ 25 «Радиотехникум (МЕГА) — Высоцкого»,

№ 26 «ТРК Глобус — СТЦ МЕГА»,

№ 27 «ЖБИ (Новгородцевой) — СТЦ МЕГА»,

№ 28 «Радиотехникум — ГКБ № 7»,

№ 29 «Поселок Исток — Компрессорный — станция Кольцово»,

№ 31 «Железнодорожный вокзал — Трактовая»,

№ 32 «Драмтеатр — Компрессорный»,

№ 37 «Елизавет — СТЦ МЕГА»,

№ 38 «Радиотехникум — Химмаш»,

№ 42 «Сосновый Бор — Академический»,

№ 43 «Онуфриева — проспект Седова»,

№ 45 «Восточная — поселок Исток»,

№ 46 «Академический — Площадь 1905 года»,

№ 48 «Фабрика “Авангард” — Широкая Речка»,

№ 50 «17-я Мехколонна — УрФУ»,

№ 54 «Краснолесье — УрФУ»,

№ 56 «УЗТМ — поселок Садовый»,

№ 56Б «УЗТМ — поселок Березит»,

№ 57 «Пехотинцев — Елизавет»,

№ 57А «Пехотинцев — Елизавет»,

№ 60 «ТЦ Карнавал — Синие камни»,

№ 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ»,

№ 63 «Контрольная — Лесное»,

№ 64 «Компрессорный — Мичуринский»,

№ 69 «Площадь Коммунаров — Мичуринский»,

№ 73 «Совхозная — ДМБ № 9»,

№ 76 «Зоологическая — Синие Камни»,

№ 85 «Институт связи — поселок Медный»,

№ 95 «Институт связи — озеро Чусовское»,

№ 06 «МЕГА — ДМБ № 9»,

№ 08 «Хлебокомбинат № 3 — Таганская»,

№ 09 «Заречный — Промышленный»,

№ 011 «Базовый — Пехотинцев»,

№ 012 «Елизавет — Академический»,

№ 014 «Академический — ДМБ № 9»,

№ 016 «Академический — Южная подстанция»,

№ 018 «17-я Мехколонна — Фабрика “Авангард”,

№ 019 “Елизавет — Академический”,

№ 021 “7 Ключей — станция Шарташ”,

№ 026 “СТЦ МЕГА — Кольцово”,

№ 030 “Фабрика “Авангард” — Ботаническая”,

№ 033 “Парк Победы — УрФУ”,

№ 039 “Кольцово — Площадь 1905 года — ТЦ Сибирский тракт”,

№ 042 “ТЦ Дирижабль — Химмаш”,

№ 045 “Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология”,

№ 047 “Птицефабрика — Громова”

№ 053 “Коммунистическая — Ползунова”,

№ 054 “Синие Камни — 17-я Мехколонна”,

№ 056 “Уралобувь” — Сосновый бор»,

№ 059 «Гипермаркет ДОМ — ТЦ Сибирский тракт»,

№ 060 «Гипермаркет ДОМ — ТК КОР»,

№ 077 «Солнечный — ТК КОР»,

№ 082 «Монтажников — ТК КОР»,

№ 083 «Монтажников — Сосновый бор».

— трамваев:

№ 1 «Вторчермет — ВИЗ»,

№ 2 «ВИЗ — Фрезеровщиков»,

№ 3 «ЦПКиО — ВИЗ»,

№ 4 «Южная — Шарташ»,

№ 7 «7 Ключей — Эльмаш»,

№ 9 «ЦПКиО — Керамическая»,

№ 15 «Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ»,

№ 16 «Шарташ — Эльмаш»,

№ 17 «Машиностроителей — Эльмаш»,

№ 18 «ВИЗ — Шарташ»,

№ 19 «Волгоградская — Машиностроителей»,

№ 20 «ЦПКиО — Шарташ»,

№ 21 «ЦПКиО — Волгоградская»,

№ 22 «Машиностроителей — УГТУ-УПИ — Машиностроителей»,

— Машиностроителей», № 24 «Площадь 1-й пятилетки — 7 Ключей»,

№ 27 «Керамическая — Железнодорожный вокзал — Керамическая»,

№ 31 (А) «40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров — 40 лет ВЛКСМ»,

№ 34 «40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров».

— троллейбусов:

№ 3 «Посадская — Академическая»,

№ 6 «Химмаш — Академическая»,

№ 9 «Железнодорожный вокзал — Табачная фабрика «Альвис»,

№ 11 «Начдива Онуфриева — Гостиница «Свердловск»,

№ 12 «Коммунистическая — Академическая»,

№ 18 «Академическая — Железнодорожный вокзал — ТЮЗ — Академическая»,

№ 19 «Академическая — ТЮЗ — Железнодорожный вокзал — Академическая»,

№ 20 «Ботаническая — Академическая».

В тот же день, 1 июля 2019 года, должна быть запущена новая транспортная схема Екатеринбурга, в хитросплетениях которой «Уралинформбюро» разбиралось ранее. Однако, скорее всего, и она претерпит изменения. Ведь проект, созданный за 8 миллионов рублей компанией «Город.PRO», в ближайшие девять месяцев будут дорабатывать питерские «Лаборатории градопланирования». Что они «родят» за 10 миллионов рублей, будет видно в марте будущего года.

А пока большинство горожан надеется, что эта реформа, как и большинство остальных, будет задвинута в дальний ящик, а маршруты останутся на своих местах. Ведь отложили же ее на два года….