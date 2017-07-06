Екатеринбуржцы недосчитаются 99 маршрутов

Мэрия Екатеринбурга приступила к зачистке транспортной сети от дублирующих маршрутов. Сити-менеджер Александр Якоб подписал новый график отмены автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.
Первые «ласточки» покинут линию уже в августе 2017 года, вторая волна намечена на сентябрь. Третья, самая масштабная, прокатится по городу год спустя после Чемпионата мира по футболу-2018, дабы не причинять неудобств приезжим болельщикам.
С 1 июля 2019 года планируется отменить 99 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Вместо них горожанам сулят 70 новых, добираться по которым из одного конца в другой придется с пересадками.
20 августа текущего года из маршрутной сети исчезнут автобусы:
- № 20 «Площадь 1905 года — Пехотинцев»,
- № 81 «Поселок Кольцово — ТЦ «Дирижабль» (не функционирует более года),
- № 05 «Академический — Химмаш»,
- № 05А «Фабрика «Авангард» — Химмаш» (не функционирует более года),
- № 052 «Фабрика «Авангард» — Онуфриева»,
- № 035 «Ботаническая — Уралтехгаз».
С 1 сентября екатеринбуржцы недосчитаются маршруток:
№ 024 «Хлебокомбинат № 3 — Вторая Новосибирская»,
№ 070 «Парк Хаус — Академический».
С 1 июля 2019 года жителям уральской столицы придется отвыкнуть от привычных автобусов:
- № 1 «Железнодорожный вокзал — станция Кольцово»,
- № 2 «Ботаническая — Радиотехникум»,
- № 4 «УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ»,
- № 5 «Восточная — поселок Калиновский»,
- № 9 «Южная — поселок Шабровский»,
- № 10 «Восточная — поселок Изоплит»,
- № 11 «Южная — село Горный Щит»,
- № 11 М «Южная — поселок Верхнемакарово»,
- № 12 «Южная подстанция — ТСЦ МЕГА»,
- № 13 «ДМБ № 9 — Площадь 1905 года»,
- № 13А «Площадь 1905 года — Уралтехгаз»,
- № 15 «ТЦ Сибирский тракт — Пехотинцев»,
- № 17 «Южная — поселок Рудный»,
- № 18 «Академический — УрФУ»,
- № 19 «Химмаш — Площадь 1905 года»,
- № 21 «Железнодорожный вокзал — Краснолесье»,
- № 22 «Институт связи — поселок Палкинский Торфяник»,
- № 23 «Железнодорожный вокзал — УНЦ»,
- № 24 «Площадь Коммунаров — поселок Широкая Речка»,
- № 25 «Радиотехникум (МЕГА) — Высоцкого»,
- № 26 «ТРК Глобус — СТЦ МЕГА»,
- № 27 «ЖБИ (Новгородцевой) — СТЦ МЕГА»,
- № 28 «Радиотехникум — ГКБ № 7»,
- № 29 «Поселок Исток — Компрессорный — станция Кольцово»,
- № 31 «Железнодорожный вокзал — Трактовая»,
- № 32 «Драмтеатр — Компрессорный»,
- № 37 «Елизавет — СТЦ МЕГА»,
- № 38 «Радиотехникум — Химмаш»,
- № 42 «Сосновый Бор — Академический»,
- № 43 «Онуфриева — проспект Седова»,
- № 45 «Восточная — поселок Исток»,
- № 46 «Академический — Площадь 1905 года»,
- № 48 «Фабрика “Авангард” — Широкая Речка»,
- № 50 «17-я Мехколонна — УрФУ»,
- № 54 «Краснолесье — УрФУ»,
- № 56 «УЗТМ — поселок Садовый»,
- № 56Б «УЗТМ — поселок Березит»,
- № 57 «Пехотинцев — Елизавет»,
- № 57А «Пехотинцев — Елизавет»,
- № 60 «ТЦ Карнавал — Синие камни»,
- № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ»,
- № 63 «Контрольная — Лесное»,
- № 64 «Компрессорный — Мичуринский»,
- № 69 «Площадь Коммунаров — Мичуринский»,
- № 73 «Совхозная — ДМБ № 9»,
- № 76 «Зоологическая — Синие Камни»,
- № 85 «Институт связи — поселок Медный»,
- № 95 «Институт связи — озеро Чусовское»,
- № 06 «МЕГА — ДМБ № 9»,
- № 08 «Хлебокомбинат № 3 — Таганская»,
- № 09 «Заречный — Промышленный»,
- № 011 «Базовый — Пехотинцев»,
- № 012 «Елизавет — Академический»,
- № 014 «Академический — ДМБ № 9»,
- № 016 «Академический — Южная подстанция»,
- № 018 «17-я Мехколонна — Фабрика “Авангард”,
- № 019 “Елизавет — Академический”,
- № 021 “7 Ключей — станция Шарташ”,
- № 026 “СТЦ МЕГА — Кольцово”,
- № 030 “Фабрика “Авангард” — Ботаническая”,
- № 033 “Парк Победы — УрФУ”,
- № 039 “Кольцово — Площадь 1905 года — ТЦ Сибирский тракт”,
- № 042 “ТЦ Дирижабль — Химмаш”,
- № 045 “Железнодорожный вокзал — НПЦ Онкология”,
- № 047 “Птицефабрика — Громова”
- № 053 “Коммунистическая — Ползунова”,
- № 054 “Синие Камни — 17-я Мехколонна”,
- № 056 “Уралобувь” — Сосновый бор»,
- № 059 «Гипермаркет ДОМ — ТЦ Сибирский тракт»,
- № 060 «Гипермаркет ДОМ — ТК КОР»,
- № 077 «Солнечный — ТК КОР»,
- № 082 «Монтажников — ТК КОР»,
- № 083 «Монтажников — Сосновый бор».
— трамваев:
- № 1 «Вторчермет — ВИЗ»,
- № 2 «ВИЗ — Фрезеровщиков»,
- № 3 «ЦПКиО — ВИЗ»,
- № 4 «Южная — Шарташ»,
- № 7 «7 Ключей — Эльмаш»,
- № 9 «ЦПКиО — Керамическая»,
- № 15 «Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ»,
- № 16 «Шарташ — Эльмаш»,
- № 17 «Машиностроителей — Эльмаш»,
- № 18 «ВИЗ — Шарташ»,
- № 19 «Волгоградская — Машиностроителей»,
- № 20 «ЦПКиО — Шарташ»,
- № 21 «ЦПКиО — Волгоградская»,
- № 22 «Машиностроителей — УГТУ-УПИ — Машиностроителей»,
- № 24 «Площадь 1-й пятилетки — 7 Ключей»,
- № 27 «Керамическая — Железнодорожный вокзал — Керамическая»,
- № 31 (А) «40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров — 40 лет ВЛКСМ»,
- № 34 «40 лет ВЛКСМ — Железнодорожный вокзал — Площадь Коммунаров».
— троллейбусов:
- № 3 «Посадская — Академическая»,
- № 6 «Химмаш — Академическая»,
- № 9 «Железнодорожный вокзал — Табачная фабрика «Альвис»,
- № 11 «Начдива Онуфриева — Гостиница «Свердловск»,
- № 12 «Коммунистическая — Академическая»,
- № 18 «Академическая — Железнодорожный вокзал — ТЮЗ — Академическая»,
- № 19 «Академическая — ТЮЗ — Железнодорожный вокзал — Академическая»,
- № 20 «Ботаническая — Академическая».
В тот же день, 1 июля 2019 года, должна быть запущена новая транспортная схема Екатеринбурга, в хитросплетениях которой «Уралинформбюро» разбиралось ранее. Однако, скорее всего, и она претерпит изменения. Ведь проект, созданный за 8 миллионов рублей компанией «Город.PRO», в ближайшие девять месяцев будут дорабатывать питерские «Лаборатории градопланирования». Что они «родят» за 10 миллионов рублей, будет видно в марте будущего года.
А пока большинство горожан надеется, что эта реформа, как и большинство остальных, будет задвинута в дальний ящик, а маршруты останутся на своих местах. Ведь отложили же ее на два года….