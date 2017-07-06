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14:04 (мск), источник: РИАЦ

Прокуратура потребовала от администрации Волгограда привести в порядок дорогу

Тракторозаводский райсуд потребовал от администрации Волгограда привести в порядок дорогу по улице Николая Отрады. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе суда, решение было принято по иску районного прокурора.

Администрация должна в четырехмесячный срок провести ремонт асфальтобетонного покрытия, установить бордюры на всем протяжении автомобильной дороги, оптимизировать дислокацию дорожных знаков и их замену, установить светофоры и так далее.

Поводом для обращения в суд явилось нарушение со стороны администрации Волгограда действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, выявленные в ходе прокурорской проверки.

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