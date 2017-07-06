Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Как перестать беситься по любому поводу? Инструкция
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Переселенцам из хрущевок дадут 20% скидку по льготной ипотеке
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Тяжелая жизнь в Крыму: суровая российская реальность - СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
13:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским УК разрешили поднять плату за горячую воду

Общедомовую.

Источник: УралИнформБюро

Свердловским управляющим компаниям разрешили поднять плату за общедомовую горячую воду.

Как сообщила «Уралинформбюро» директор УК «Верх-Исетская» Елена Малахова, с 2014 года общедомовое горячее водоснабжение рассчитывается по двухкомпонентному тарифу: холодная вода плюс нагрев. Однако тариф на нагрев воды в регионе не установлен.

«Это вызывает многочисленные вопросы у надзорных органов. Между тем, общедомовое ГВС сейчас активно используется для подготовки к отопительному сезону — для промывки всех систем дома. Как мы должны жителям выставлять счета? Как ресурсники нам должны выставлять счета? Непонятно», — прокомментировала Малахова.

Депутаты ЗакСо проголосовали за утверждение тарифа на нагрев общедомвого ГВС.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заверил, что нововведение не приведет к росту платы за коммунальные услуги для населения. Он пояснил «Уралинформбюро», что расходы на нагрев общедомовой воды УК будут компенсировать из областного бюджета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске ЗИЛ ушел под землю
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь