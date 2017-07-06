Свердловским УК разрешили поднять плату за горячую воду

Свердловским управляющим компаниям разрешили поднять плату за общедомовую горячую воду.

Как сообщила «Уралинформбюро» директор УК «Верх-Исетская» Елена Малахова, с 2014 года общедомовое горячее водоснабжение рассчитывается по двухкомпонентному тарифу: холодная вода плюс нагрев. Однако тариф на нагрев воды в регионе не установлен.

«Это вызывает многочисленные вопросы у надзорных органов. Между тем, общедомовое ГВС сейчас активно используется для подготовки к отопительному сезону — для промывки всех систем дома. Как мы должны жителям выставлять счета? Как ресурсники нам должны выставлять счета? Непонятно», — прокомментировала Малахова.

Депутаты ЗакСо проголосовали за утверждение тарифа на нагрев общедомвого ГВС.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заверил, что нововведение не приведет к росту платы за коммунальные услуги для населения. Он пояснил «Уралинформбюро», что расходы на нагрев общедомовой воды УК будут компенсировать из областного бюджета.