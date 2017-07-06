В Уфе названы дома, в которых отключат воду на следующей неделе

Как сообщили на предприятии, 11 июля запланировано два отключения воды.

В Калининском районе, с 10 до 24 часов, отключат холодную воду на ул. Гвардейская, 36.

В Советском районе, с 10.30 до 23.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Бабушкина 17а, 19;.

переулок Дачный, 4;.

ул. С. Халтурина, 41/1;.

ул. Б. Гражданская, 16.

12 июля «Уфаводоканалом» для проведения ремонтных работ запланировано два отключения воды в домах.

В Октябрьском районе, с 10 часов 12 июля до 4 часов 13 июля горячая и холодная вода будет отключена по адресам:

ул. Гагарина, 23, 25, 29, 31;.

ул. Рыльского, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1;.

ул. Б. Бикбая, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 31, 33.

В Советском районе 12 июля, с 10.30 до 18.30 холодную воду отключат в следующих домах:

ул. Белякова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80;.

ул. Миасская, 42б, 44, 46, 48, 51, 53;.

ул. Антонова, 43, 46а, 48, 50, 52;.

ул. Карла Маркса, 102, 104, 104а;.

ул. Свидерского, 3, 5;.

ул. Пермская, 1, 2, 4.

13 июля запланировано три отключения воды.

В Калининском районе, с 10 до 24 часов холодное и горячее водоснабжение будет временно прекращено по адресам:

ул. Т. Янаби, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2;.

ул. Ферина, 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28;.

ул. Фронтовых бригад, 3, 5, 7, 9, 11.

В этом же районе Уфы, с 10 часов 13 июля до 9 часов 14 июля холодная вода будет отключена на ул. Северная, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и на ул. Центральная, 22а, 42б.

В Октябрьском районе, 13 июля с 10.30 до 23.30 холодная вода будет отключена по следующим адресам: