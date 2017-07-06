В Уфе названы дома, в которых отключат воду на следующей неделе
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало очередной график отключения воды в домах.
УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало очередной график отключения воды в домах.
Как сообщили на предприятии, 11 июля запланировано два отключения воды.
В Калининском районе, с 10 до 24 часов, отключат холодную воду на ул. Гвардейская, 36.
В Советском районе, с 10.30 до 23.30 без горячей и холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
12 июля «Уфаводоканалом» для проведения ремонтных работ запланировано два отключения воды в домах.
В Октябрьском районе, с 10 часов 12 июля до 4 часов 13 июля горячая и холодная вода будет отключена по адресам:
В Советском районе 12 июля, с 10.30 до 18.30 холодную воду отключат в следующих домах:
13 июля запланировано три отключения воды.
В Калининском районе, с 10 до 24 часов холодное и горячее водоснабжение будет временно прекращено по адресам:
В этом же районе Уфы, с 10 часов 13 июля до 9 часов 14 июля холодная вода будет отключена на ул. Северная, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и на ул. Центральная, 22а, 42б.
В Октябрьском районе, 13 июля с 10.30 до 23.30 холодная вода будет отключена по следующим адресам: