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13:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вырубают заболевшие березовые леса

УФА, 6 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии лечат и вырубают березняк, пораженный бактериальной водянкой. Как сообщили в Минлесхозе РБ, по данным Рослесзащиты, площадь больных лесов составляет 5,6 тысячи га (всего в республике около 1,26 млн га березовых лесов).

Наибольшие площади сосредоточены на территории Салаватского (1790 га), Альшеевского (587 га), Белебеевского (402 га), Дуванского (260 га), Белокатайского (227 га). Лечения от этой болезни нет, поэтому участки с пораженными деревьями разрабатываются на заготовку дров.

Как пояснили специалисты, на пораженных березах появляются вздутия, внутри которых собирается жидкость. Отслоившаяся кора быстро засыхает, из вздутия вытекает бесцветная жидкость. Высыхая, потеки становятся буро-ржавыми. Постепенно, начиная с вершины, дерево засыхает.

Причиной заболевания, как правило, является засуха, из-за которой деревья ослабевают и которая наблюдалась в регионе предыдущие несколько лет.

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