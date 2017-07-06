В Башкирии вырубают заболевшие березовые леса

Наибольшие площади сосредоточены на территории Салаватского (1790 га), Альшеевского (587 га), Белебеевского (402 га), Дуванского (260 га), Белокатайского (227 га). Лечения от этой болезни нет, поэтому участки с пораженными деревьями разрабатываются на заготовку дров.

Как пояснили специалисты, на пораженных березах появляются вздутия, внутри которых собирается жидкость. Отслоившаяся кора быстро засыхает, из вздутия вытекает бесцветная жидкость. Высыхая, потеки становятся буро-ржавыми. Постепенно, начиная с вершины, дерево засыхает.