Итальянцы хотят возродить в Крыму производство оливкового масла

«Господин Стефано приехал в этот раз с экономическим проектом по возрождению культивирования в нашем регионе оливковых культур и производства оливкового масла. Этот проект имеет не только экономическое и политическое, но и символическое значение. Оливковая ветвь с древнейших времен считается символом мира и надежды, символом дружбы и победы. Рады приветствовать наших итальянских друзей и готовы предоставить возможности Республики Крым в распоряжение», — сообщил он.

Глава Крыма отметил, что на встрече с итальянским депутатом также обсуждались вопросы, которые касаются согласования позиций по отмене санкций, более широкого информирования итальянской общественности о перспективах развития Крыма и поддержки совместных проектов итальянских и российских бизнесменов на территории нашей Республики.