Итальянцы хотят возродить в Крыму производство оливкового масла

«Господин Стефано приехал в этот раз с экономическим проектом по возрождению культивирования в нашем регионе оливковых культур и производства оливкового масла. Этот проект имеет не только экономическое и политическое, но и символическое значение. Оливковая ветвь с древнейших времен считается символом мира и надежды, символом дружбы и победы. Рады приветствовать наших итальянских друзей и готовы предоставить возможности Республики Крым в распоряжение», — сообщил он.
Глава Крыма отметил, что на встрече с итальянским депутатом также обсуждались вопросы, которые касаются согласования позиций по отмене санкций, более широкого информирования итальянской общественности о перспективах развития Крыма и поддержки совместных проектов итальянских и российских бизнесменов на территории нашей Республики.
Аксенов напомнил, что Стефано Вальдегамбери посещает Крым не в первый раз и от имени крымчан поблагодарил политика за помощь в прорыве информационной блокады.
«В очередной раз Крым с деловым визитом посещает наш добрый друг депутат партии “Лига Севера” Стефано Вальдегамбери. Этот человек одним из первых посетил Республику Крым после референдума, несмотря на все запреты, помог нам прорвать информационную блокаду и рассказал на своей родине правду о том, что происходит в Крыму, за что крымчане искренне благодарны», — написал Аксенов.