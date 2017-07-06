Взятие «Порт-Артура» по-иркутски. Впервые в России суд передал недостроенный объект другой компании

«Порт-Артур» наконец-то оттаял. Напомню, три года назад компания-застройщик «Урсус» заморозила стройку этого жилищного комплекса. С дольщиков восьмой и девятой секции собрали около 300 миллионов рублей, выполнили работ на 64 миллиона и на этом, по версии махинаторов от строительства, деньги закончились. Недавние изменения в законодательстве о банкротстве недобросовестных застройщиков позволило областному правительству подключить судебную машину.

— Это первый в РФ случай, когда объект был передан от недобросовестного застройщика к добросовестному застройщику принудительно. Без согласия застройщика, в рамках Арбитражного суда Иркутской области по делу о банкротстве, — говорит генеральный директор Иркутского регионального жилищного агентства Иван Бирюков.

Судьба «Порт-Артура» теперь в руках регионального жилищного агентства. Недострой достался ему в плачевном состоянии. С начала лета на объекте два подрядчика. Один работает над устранением дефектов, другой с начала лета возводит новые этажи. Всего их будет 14.

— Стояло 5 этажей каркаса монолитного, долгое время он не был законсервирован. Пришлось производить усиление. На сегодняшний день работы завершены и уже идёт заливка следующих этажей, — говорит заместитель руководителя региональной службы Госстройнадзора Борис Шишкин.

Практически ежедневно на стройку приходят люди, которые уже отчаялись дождаться обещанных квартир. 200 человек до сих пор с трудом верят, что безнадёжность позади.

— Квартиру я жду с 2013-го года. Пожертвовать пришлось деньгами и собственной квартирой в другом городе. Обращались во все инстанции, обращались в администрацию города, обращались в стройнадзор, в минстрой.

— Надежда есть, что всё получится?

— Надежда, конечно, есть всегда, — говорит дольщик ЖК «Порт-Артур» Татьяна Свечкарёва.

— Для дольщиков абсолютно никакого удорожания не произойдёт. На сегодняшний день вкладываются деньги уставного капитала. Порядка 4000 квадратных метров после достроя останутся в свободе. Это те квадратные метры, которые будут проданы и восстановлен уставный капитал ИРЖА, — говорит министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.