Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Группа РФ покинула переговоры в Минске в ответ на действия Киева
В России запускают новую жилищную программу
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Назван самый богатый супергерой мира
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
СМИ: Разведчики ДНР обнаружили группу польских женщин-снайперов
В Сирии замечен «Терминатор» РФ с «мягкой» броней
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
8Зомби Большой двадцатки
15:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Взятие «Порт-Артура» по-иркутски. Впервые в России суд передал недостроенный объект другой компании

«Порт-Артур» наконец-то взят. Правда, речь не о знаменитом военном городе, а о жилом комплексе в Иркутске. Впервые в России недострой по решению суда перешёл к другой компании. И у дольщиков появилась надежда.

«Порт-Артур» наконец-то оттаял. Напомню, три года назад компания-застройщик «Урсус» заморозила стройку этого жилищного комплекса. С дольщиков восьмой и девятой секции собрали около 300 миллионов рублей, выполнили работ на 64 миллиона и на этом, по версии махинаторов от строительства, деньги закончились. Недавние изменения в законодательстве о банкротстве недобросовестных застройщиков позволило областному правительству подключить судебную машину.

— Это первый в РФ случай, когда объект был передан от недобросовестного застройщика к добросовестному застройщику принудительно. Без согласия застройщика, в рамках Арбитражного суда Иркутской области по делу о банкротстве, — говорит генеральный директор Иркутского регионального жилищного агентства Иван Бирюков.

Судьба «Порт-Артура» теперь в руках регионального жилищного агентства. Недострой достался ему в плачевном состоянии. С начала лета на объекте два подрядчика. Один работает над устранением дефектов, другой с начала лета возводит новые этажи. Всего их будет 14.

— Стояло 5 этажей каркаса монолитного, долгое время он не был законсервирован. Пришлось производить усиление. На сегодняшний день работы завершены и уже идёт заливка следующих этажей, — говорит заместитель руководителя региональной службы Госстройнадзора Борис Шишкин.

Практически ежедневно на стройку приходят люди, которые уже отчаялись дождаться обещанных квартир. 200 человек до сих пор с трудом верят, что безнадёжность позади.

— Квартиру я жду с 2013-го года. Пожертвовать пришлось деньгами и собственной квартирой в другом городе. Обращались во все инстанции, обращались в администрацию города, обращались в стройнадзор, в минстрой.
— Надежда есть, что всё получится?
— Надежда, конечно, есть всегда, — говорит дольщик ЖК «Порт-Артур» Татьяна Свечкарёва.

— Для дольщиков абсолютно никакого удорожания не произойдёт. На сегодняшний день вкладываются деньги уставного капитала. Порядка 4000 квадратных метров после достроя останутся в свободе. Это те квадратные метры, которые будут проданы и восстановлен уставный капитал ИРЖА, — говорит министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Сдача объекта запланирована на середину будущего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Трамп назвал дестабилизирующим поведение России в Европе
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Минэкономразвития обвинило холода в росте безработицы в России
В Госдуме призвали следить за прогуливающими депутатами
Центробанк назвал шоком уровень инфляции в июне
Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке
Полиция задержала виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком из Балашихи
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь