Мэрия Новосибирска назвала улицы с опасными дорогами, которые отремонтируют в 2018 году, сообщает пресс-центр муниципалитета,

В программу на 2018 год предложено включить следующие участки улично-дорожной сети: ул. Первомайская (от Бердского шоссе до остановки «Солнечная»), ул. Немировича-Данченко (от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского), ул. Бориса Богаткова (от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора), проспект Димитрова (от ул. Ленина до тоннеля Димитровского моста), Димитровский мост со спусками и подъемами, проезд Энергетиков, ул. Русская (от кольца «Шлюз» до Бердского шоссе), Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Кирова), Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Большевистской).

«Я хотел бы отметить, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, управление дорожного строительства очень хорошо подошли к выбору объектов. Сформирован серьезный пул с учетом наших предложений и замечаний», — подчеркнул в своем выступлении председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Вячеслав Ашурков.