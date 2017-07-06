Мэрия Новосибирска назвала улицы с опасными дорогами
Планируется, что в 2018 году на ремонт дорог в Новосибирска направят 1,046 млрд рублей, рассказали в муниципалитете.
Планируется, что в 2018 году на ремонт дорог в Новосибирска направят 1,046 млрд рублей, рассказали в муниципалитете.
Мэрия Новосибирска назвала улицы с опасными дорогами, которые отремонтируют в 2018 году, сообщает
В программу на 2018 год предложено включить следующие участки
«Я хотел бы отметить, что департамент транспорта и
Всего на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланировано направить 1 046 миллионов рублей. Из них 451 миллион — средства федерального бюджета, 320 миллионов — регионального и 275 миллионов — бюджета города Новосибирска. Совершенствование