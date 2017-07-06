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13:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска назвала улицы с опасными дорогами

Планируется, что в 2018 году на ремонт дорог в Новосибирска направят 1,046 млрд рублей, рассказали в муниципалитете.

Источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска назвала улицы с опасными дорогами, которые отремонтируют в 2018 году, сообщает пресс-центр муниципалитета,

В программу на 2018 год предложено включить следующие участки улично-дорожной сети: ул. Первомайская (от Бердского шоссе до остановки «Солнечная»), ул. Немировича-Данченко (от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского), ул. Бориса Богаткова (от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Доватора), проспект Димитрова (от ул. Ленина до тоннеля Димитровского моста), Димитровский мост со спусками и подъемами, проезд Энергетиков, ул. Русская (от кольца «Шлюз» до Бердского шоссе), Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Кирова), Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Большевистской).

«Я хотел бы отметить, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, управление дорожного строительства очень хорошо подошли к выбору объектов. Сформирован серьезный пул с учетом наших предложений и замечаний», — подчеркнул в своем выступлении председатель общественного совета при министерстве транспорта Новосибирской области Вячеслав Ашурков.

Всего на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланировано направить 1 046 миллионов рублей. Из них 451 миллион — средства федерального бюджета, 320 миллионов — регионального и 275 миллионов — бюджета города Новосибирска. Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры — один из основных приоритетов развития Новосибирска на ближайшие годы.

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