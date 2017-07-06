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13:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Усть-Катаве построят агропромышленный парк за 1,6 миллиарда

УСТЬ-КАТАВ, 6 июля, ФедералПресс. Усть-Катав получит от Фонда развития моногородов 1,6 млрд рублей на строительство агропромышленного парка.

Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Глава Челябинской области Борис Дубровский заявил, что амбициозный проект агропромышленного парка в Усть-Катаве вышел на финишную прямую.

«Принято принципиальное решение о финансировании Фондом проекта по строительству агропромышленного парка в Усть-Катаве, — отметил Дубровский. — Это почти 1,6 млрд рублей федеральных средств, которые будут направлены на развитии инфраструктуры под данный проект. Мы потратили огромное количество усилий, от идеи до доведения заявки на финансирование. Впереди — реализация в полном соответствии с теми обязательствами по рабочим местам, которые взял на себя инвестор».

В качестве инвестора проекта выступает агрокомплекс «Чурилово», который задумал создать в Усть-Катаве тепличный комплекс и логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой.

Как отметила первый замминистра экономического развития области Ирина Акбашева, сейчас осталось подтвердить готовность подписать соглашение на софинансирование в развитие инфраструктуры под проект. В бюджете региона средства на эти цели заложены, заявила она. «В четвертом квартале текущего мы ожидаем начало финансирования от Фонда», — уточнила Акбашева.

«ФедералПресс» напоминает, что на социальные программы Челябинской области ранее направили 8,5 млрд рублей.

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