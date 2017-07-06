В Усть-Катаве построят агропромышленный парк за 1,6 миллиарда

Об этом «ФедералПресс» сообщили в
Глава Челябинской области Борис Дубровский заявил, что амбициозный проект агропромышленного парка в
«Принято принципиальное решение о финансировании Фондом проекта по строительству агропромышленного парка в
В качестве инвестора проекта выступает агрокомплекс «Чурилово», который задумал создать в
Как отметила первый замминистра экономического развития области Ирина Акбашева, сейчас осталось подтвердить готовность подписать соглашение на софинансирование в развитие инфраструктуры под проект. В бюджете региона средства на эти цели заложены, заявила она. «В четвертом квартале текущего мы ожидаем начало финансирования от Фонда», — уточнила Акбашева.
«ФедералПресс» напоминает, что на социальные программы Челябинской области ранее направили 8,5 млрд рублей.