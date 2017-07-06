Экономический рост Прикамья наиболее зависит от расходов жителей

Рост валового регионального продукта — главного индикатора экономического развития — в Пермском крае наиболее зависим от расходов жителей. Для стабильного экономического развития нужны не только инвестиции, но и повышение минимального размера оплаты труда и поддержка малообеспеченных. К таким выводам пришли эксперты экономического факультета ПГНИУ.

Учёные Пермского университета провели сравнение трёх методик расчёта ВРП, а также исследовали факторы, формирующие региональный продукт с использованием корреляционно-регрессионного анализа. Выяснилось, что в Прикамье уровень ВРП наиболее зависит от потребительских и государственных расходов, а также от валового накопления (сorr=0,95; 0,93; 086). Научная статья об этом опубликована в журнале «Вестник Пермского университета. Экономика».

Расходы населения в Пермском крае формируют до 51% ВРП. В этой связи региональная экономическая политика не должна сводиться исключительно к стимулированию инвестиций, отмечают учёные.

«Чем выше у человека зарплата, тем он больше тратит. Власти могут влиять на уровень зарплат в регионе с помощью минимального размера оплаты труда. Увеличение этого показателя может сократить существующий разрыв доходов между богатыми и бедными, увеличит потребление и совокупный спрос», — отмечает декан экономического факультета ПГНИУ профессор Татьяна Миролюбова.

К числу наиболее эффективных мер стимулирования экономики учёные ПГНИУ также отнесли снижение налогов и инновационную активность. В частности, отмечается высокий потенциал роста при уменьшении налога на прибыль для тех предприятий, которые вкладываются в обновление оборудования. К росту ВРП может привести введение налоговых каникул для земельных участков, где реализуются инвестиционные проекты, и увеличение расходов государства на приобретение инновационных продуктов.

Также учёные назвали в качестве возможной меры предоставление продовольственных субсидий малообеспеченным семьям. «Такие субсидии полностью расходуются на покупку продовольственных товаров, причём внутри региона. Получается, что стимулируется спрос, а его увеличение приводит уже к экономическому росту», — отмечают эксперты.